Boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan aşk dolu pozlar.. 2016 yılında evlenen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül 7. evlilik yıldönümlerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik karelerle kutladılar. İşte o kareler..

Geçtiğimiz haftalarda Kadir Doğulu'nun bir kadınla samimi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

7 yıldır evli olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti bugün sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekti.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül 7. evlilik yıldönümlerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik karelerle kutladılar.

Kadir Doğulu yaptığı paylaşıma "Uğurlu 7.. Gün gibi Gece gibi Nefes gibi Su gibi… seninle olmak. Her şey için teşekkür ederim" notunu ekledi.

Neslihan Atagül ise yaptığı paylaşıma "Tanrının bana verdiği en güzel hediye" notunu ekledi.

İşte Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün paylaşımları..