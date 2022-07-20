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    Boşanma aşamasındaki çiftten olay paylaşım!

    Geçtiğimiz ay boşanma kararı alan şarkıcı Zeynep Bastık ve menajer Tolga Akış’dan üzücü haber geldi.
    • 20.07.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 11:18
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    Boşanma aşamasındaki çiftten olay paylaşım!

    Şarkıcı Zeynep Bastık, özellikle yaptığı cover'lar ile adını geniş kitlelere duyurdu.

    Son dönemin en popüler şarkıcılarından olan Zeynep Bastık, Instagram'da paylaştığı cesur pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

    Instagram hesabında 2 milyondan fazla takipçisi bulunan güzel şarkıcı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmaya başladı.

    Bastık, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında menajeri Tolga Akış ile Çeşme'de dünyaevine girmişti.

    Ancak Zeynep Bastık ile Tolga Akış'tan kötü haber gelmişti. Henüz evliliklerinde bir yılı bile dolduramayan çift, boşanma kararı almıştı.

    Ayrılacaklarını duyuran ikilinin boşanma süreçlerine ilişkin yeni bir paylaşım geldi.

    Evliliklerini noktaladılar

    Tolga Akış, dün resmi bir belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin, 6. Ankara Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşandıkları öğrenildi.

    Zeynep Bastık ise sosyal medya hesabından boşanma haberlerini doğruladı.

    Bastık, " Birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz" demişti.

    Boşanma iddiasını doğrulayan Tolga Akış, evlilik birliğini yürütemediklerini, ancak aralarında bir sorun olmadığını söyledi.

    Boşanma aşamasındaki çiftten olay paylaşım! #1

    Boşanma aşamasındaki çiftten olay paylaşım! #2


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