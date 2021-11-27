Boşanma aşamasındaki Özer Hurmacı: Mal varlığım feda olsun

2015 yılında evlendiği Mihriban Dinçer ile boşanma sürecinde olan Özer Hurmacı, çocukları için istenen aylık 75 bin TL nafaka ile ilgili, “Bütün mal varlığım onlara feda olsun” dedi.

Eylül başında boşanma haberleriyle gündeme gelen eski futbolcu Özer Hurmacı, önceki gün İstinyePark’ta objektiflere takıldı.

Tek başına geldiği alışveriş merkezinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hurmacı, “Artık çocuklarımı görebiliyorum, mahkeme hafta sonları görmeme izin verdi. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Çocuklarım için üzülüyorum ama hayat bu, ne getireceği belli olmuyor.” dedi.

“ONLARA BÜTÜN MAL VARLIĞIM FEDA OLSUN”

2015 yılında evlendiği eşi Mihriban Dinçer’in 30 milyon TL tazminat, üç çocuğu için de 75 bin TL nafaka istediği yönünde çıkan haberlerin doğruluğu sorulduğunda söze giren Hurmacı, “Onlar benim canım, onlara bütün mal varlığım feda olsun. Benim üzüldüğüm tek şey, onların bu durumlara şahit olmaları ve yaşamaları.” diye konuştu.

İHTİYATİ TEDBİR DAVASI AÇMIŞTI

Çekişmeli boşanma davası devam ederken Mihriban Dinçer, eşi Özer Hurmacı’ya bir de ihtiyati tedbir davası açmıştı.

Eşinin yaklaşık 20 gayrimenkulünün bulunduğunu iddia eden Dinçer, 50 bin liralık ‘katılma alacağı’ davası açarak, eşinin gayrimenkullerinin üçüncü kişilere satışının önlenmesi için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu.