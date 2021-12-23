Boşanmadan sona bir ayrılık daha mı? Danilo Zanna MasterChef'in son bölümünde yer almayınca...

Boşanmadan sona bir ayrılık daha mı? Danilo Zanna MasterChef'in son bölümünde yer almayınca...

MasterChef yarışması yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ederken, yarışmanın son bölümünde Danilo Zanna yer almadı. Bunun üzerine ayrılık iddiaları gündeme gelmeye başladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, yeni ve eğlenceli bölümlerle devam ediyor.

Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı program, yavaş yavaş finale doğru ilerliyor.

Birbirinden farklı yarışmacılar, elemeye kalmamak ve finale gitmek için hünerlerini sergiliyor.

Sadece stüdyo ortamında çekilmeyen MasterChef, yarışmacılarıyla birlikte Türkiye'yi geziyor.

MasterChef ekibi bu hafta Antalya'ya giderken, son bölümde Danilo Zanna'nın yer almaması dikkati çekti.

Danilo Zanna'nın son bölümde yer almaması, hayranlarının kafasını karıştırdı ve ayrılık yorumları yapılmaya başlandı.

DANİLO ZANNA MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI?

MasterChef Türkiye yarışması 22 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde, Antalya'dan yayınlandı.

MasterChef'in Antalya bölümünde ise şef Danilo Zanna yer almadı. Yarışmayı Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu sundu.

Şef Somer Sivrioğlu, Zanna'nın özel bir nedenle bölüme katılamadığını açıkladı. Zanna'nın çekimleri 15 ve 16 Aralık'ta yapılan bölümde yer almamasının nedeninin ise boşanma davası olduğu ortaya çıktı.