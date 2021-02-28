Boşu Bir Yerde filmi konusu nedir, oyuncular kimler? Boşu Bir Yerde filmi nerede çekildi?

Boşu Bir Yerde filmi konusu nedir, oyuncular kimler? Boşu Bir Yerde filmi nerede çekildi?

Boşu Bir Yerde filmi, bu akşam saat 23.45’te Kanal D ekranlarından sinemaseverlerle buluşuyor. 2016 yılı yapımı komedi filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Kemal Uzun'un yönetmenliğini yaptığı komedi türündeki Boşu Bir Yerde filmi, bu akşam saat 23.45’te Kanal D ekranlarından sinemaseverlerle buluşacak.

Seyirciler tarafından, 2016 yılı yapımı komedi filminin konusu, nerede çekildiği ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı.

Peki, başrollerinde birçok başarılı ismin yer aldığı Boşu Bir Yerde filmi konusu nedir, oyuncular kimler? Boşu Bir Yerde filmi nerede çekildi? İşte, detaylar..

BOŞU BİR YERDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ahmet, Erkan ve Nuri, İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde yaşayan ve aynı evi paylaşan üç arkadaştır.

Ev sahipleri Ruşen Hanım'a olan kira borçlarını ödemek için olmadık işlere kalkışırlar. Onlara bu durumda yardımcı olan Gizemli Kahraman Hacı Güdük Abi'leri ile tehlikeli bir serüvene girerler.

BOŞU BİR YERDE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Boşu Bir Yerde filminin çekimleri, İstanbul'un Kanlıca ilçesinde yapılmıştır.

BOŞU BİR YERDE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?