Boşver Arkadaş filmi nerede çekildi? Boşver Arkadaş filmi konusu ve oyuncuları

Boşver Arkadaş filmi nerede çekildi? Boşver Arkadaş filmi konusu ve oyuncuları

Türk sinemasının sevilen filmlerinden Boşver Arkadaş filmi, saat 14.15'te Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Boşver Arkadaş filminin nerede ve ne zaman çekildiği merak ediliyor.

Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden olan ve başrollerinde Tarık Akan ve Selma Güneri'nin yer aldığı Boşver Arkadaş filmi, bugün saat 14.15'te Star TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten’in oturduğu duygusal ve gençlik türündeki filmin yine binlerce kişiyi ekran başında toplaması bekleniyor.

Filmin başlamasına kısa bir süre kala, Boşver Arkadaş filminin oyuncuları, nerede ve ne zaman çekildiği merak konusu oldu.

Peki, Boşver Arkadaş filmi nerede çekildi? Boşver Arkadaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

BOŞVER ARKADAŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tarık Akan'ın canlandırdığı Ferit karakteri ile eski sevgilisinin başında geçenlerinin anlatıldığı Boşver Arkadaş filminin çekimleri, 1974 yılında İstanbul ve Bursa'da çekilmiştir.

İstanbul'da yapılan çekimler Yeşilköy, Taksim, Bakırköy ve Beyoğlu'nda, Bursa'daki çekimler ise Uludağ'da gerçekleştirilmiştir.

BOŞVER ARKADAŞ KONUSU NEDİR?

Tarık Akan'ın canlandırdığı Ferit karakteri ile eski sevgilisinin başında geçenleri anlatan Boşver Arkadaş filminde, babası kaçakçılık suçundan hapiste yatan Ferit serseri bir hayat sürmektedir. Paris’ten dönünce babasının arkadaşı Selim’in yanında çalışmaya başlar. Selim ise iş adamı görüntüsü altında kaçakçılıkla uğraşmaktadır.

Ferit, Selim’i evinde ziyaret ettiğinde eski sevgilisi Alev’in Selim’le evlendiğini öğrenir. Kaçakçılık işlerinde Selim’e yardım etmeye başlayan Ferit bir yandan da tekrar Alev’le yakınlaşmaya başlar.

BOŞVER ARKADAŞ FİLMİ OYUNCULARI