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    Botoksu fazla kaçırdı! Tom Cruise'un şiş yüzü...

    Görevimiz Tehlike 7 (Misson Impossible 7) filminin çekimleri için İngiltere'de bulunan Tom Cruise'u görenler gözlerine inanamadı. Botoks yaptırdığı söylenen yıldızın yüzündeki şişlik, dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 17:26
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    Botoksu fazla kaçırdı! Tom Cruise'un şiş yüzü...

    Dünyaca ünlü aktör Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 7 filminin çekimleri için İngiltere'de.

    Birmingham'da bir Hint lokantasında iki saat kadar kalan 59 yaşındaki Cruise, çıkışta da lokantanın önünde çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Poz veren oyuncunun şiş yüzü, etrafındaki herkes tarafından fark edildi.

    "YİNE Mİ BOTOKS"

    Daha önce de birkaç kez yüzüne botoks yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Cruise'un yüzü yine normalinden farklı olarak şişti.

    Özellikle yanaklarında toplanan bu şişlik, aktörün yine dolgu yaptırdığı iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.

    Botoksu fazla kaçırdı! Tom Cruise un şiş yüzü... #1

    Botoksu fazla kaçırdı! Tom Cruise un şiş yüzü... #2

    Botoksu fazla kaçırdı! Tom Cruise un şiş yüzü... #3

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