Boy boy torunları var! Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde'yi gören tanımıyor...

Boy boy torunları var! Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde'yi gören tanımıyor...

İyilik dizisi ile ekranlara dönen Perihan Savaş'ın, İbrahim Tatlıses ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde evlendi. Savaş, vaktini bol bol Melek Zübeyde'den olan 3 torunuyla geçiriyor.

Son olarak Çukur dizisiyle izleyici karşısına çıkan Perihan Savaş, Fox TV ekranlarında yayınlanan "İyilik" dizisinde rol alıyor.

Hayatına dair bilgiler merak konusu olan Perihan Savaş, hem oyunculuğu hem de özel yaşamıyla dikkatleri çekiyor.

İlk evliliğini İbrahim Tatlıses'le yapan ve bu evliliğinden Melek Zübeyde adından bir kızları olan usta oyuncu, aynı zamanda anneanne oldu.

Babası İbrahim Tatlıses, annesi Perihan Savaş olan Melek Zübeyde ekranlardan uzak bir çocukluk geçirdi.

Melek Zübeyde, 2008 yılında iş insanı Volkan Akkaş'la evlendi. 4 yaşında Kemal Ali ve 8 yaşında Efe adında iki oğlu olan çiftin ilk kız çocuğu Zeynep Bal, geçtiğimiz yıllarda dünyaya geldi.

Gören tanımıyor

Son olarak kardeşi İdo'nun düğününde görünen Melek Zübeyde, 39 yaşında ve 3 çocuk annesi.

Annesine çok benzemesiyle gündeme gelen Melek Zübeyde, sosyal medyayı aktif kullansa da hala kameralara mesafeli duruyor.

Ailesiyle mutlu bir hayat süren Melek Zübeyde'yi görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

İşte Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'nin son hali...