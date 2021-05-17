Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ne zaman başlıyor? Bozkır Arslanı Celaleddin konusu ve oyuncuları

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ne zaman başlıyor? Bozkır Arslanı Celaleddin konusu ve oyuncuları

Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin (Mendirman Celaleddin), seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ne zaman başlıyor?

Diriliş Ertuğrul ve ATV ekranlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor.

Şubat ayında Özbek kanalı Milliy TV'de Mendirman Celaleddin adıyla yayın hayatına başlaşyan Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, Atv ekranlarında Türk izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Tarihi dizilere ilgi duyan izleyiciler, dizi ile ilgili detayları merak ediyor. Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlayacak, konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ne zaman başlıyor? İşte Bozkır Aslanı Celaleddin konusu ve oyuncuları...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, 21 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de ilk bölümüyle ATV ekranlarından seyirciyle buluşacak.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN KONUSU NEDİR?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah devletinin sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesi Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesini konu ediniyor.

Sultan babası ve babaannesi Türkan Hatun arasındaki nüfuz mücadelesinin zayıflattığı devletini hayatta tutmak için kimliğini gizleyerek Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın huzuruna giren Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlar.

Cengiz Han'a meydan okuyup ülkesini savunmaya karar veren Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike ile birlikte kendini büyük bir mücadelenin ortasında bulur.

Türk tarihinin kahraman komutanları arasında yer alan Celaleddin Harzemşah'ın heyecan dolu hikayesini anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, tanıtımları ile sanal alemde ve sosyal medyada büyük ilgi görürken görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosuyla göz dolduruyor.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCU KADROSU

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, Türk dünyasının yıldız isimlerini buluşturan oyuncu kadrosu ile adından söz ettiriyor.

Dizinin kadrosunda Emre Kıvılcım, Gülenay Kalkan, Kaan Yalçın, Cemal Hünal, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva ve Sezgin Erdemir gibi isimler yer alıyor.

Dizide, Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han'a, "Keşke benim oğlum olsaydı" dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah'a yıldız oyuncu Emre Kıvılcım hayat veriyor.

Dizide Kutlu Bike rolünü, Özbekistan'ın en ünlü oyuncularından, Rusya'da da tanınan sinema ve dizi oyuncusu Yulduz Radjabova canlandırıyor.

Bozkır Arslanı Celaleddin'de Cengiz Han'ı oynayan usta Özbek oyuncu Jovahir Zakkrov ise performansıyla çok konuşulacak. Usta oyuncu Zakkrov, Özbekistan ve Rusya dizi ve filmlerde rol almış, jenerasyonunun en önemli aktörlerinden biri.