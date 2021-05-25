Bozkır Arslanı Celaleddin: Emre Kıvılcım kimdir? Emre Kıvılcım'ın biyografisi

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin başrolü Emre Kıvılcım'a dair bilgiler merak konusu oldu. Celaleddin Harzemşah rolüyle seyircilerin beğenisini kazanan Emre Kıvılcım kimdir?

Atv ekranlarında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin adlı yeni dizide Celaleddin Harzemşah'ı canlandıran Emre Kıvılcım'ın hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Aslında kimya mühendisi olan Emre Kıvılcım'a dair detaylar araştırılıyor.

Peki Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında? Emre Kıvılcım hangi dizilerde oynadı? İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in Harzemşah'ı Emre Kıvılcım'ın biyografisi..

EMRE KIVILCIM KİMDİR?

Emre Kıvılcım, 2 Eylül 1990 yılında Malatya'da doğdu. Aslen Malatyalı olan Emre Kıvılcım, bir süre sonra İstanbul'a taşındı. Kimya Mühendisi olan oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine yüksek lisans yapmış ve oyunculuk ile ilgilenmeye başladıktan sonra mühendis olarak çalışmayı bırakmıştır.

Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde burslu olarak bir süre oyunculuk eğitimi almış ve Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan “Zeytinyağlı Yiyemem Aman” isimli Televizyon filmi ile ilk defa kamera önüne geçmiştir.

31 yaşındaki oyuncu, dizilerde yer almaya ise “Elif” isimli dizi ile birlikte başlamış ve bu dizide Selim karakterine hayat vermiştir. Dizi yurt dışında büyük ilgi görmüş, özellikle Asya ve Latin Amerika’da reyting rekorları kırmıştır. Uluslararası tanınırlığı bu diziyle başlayan Emre Kıvılcım, Endonezya’da LC Waikiki’nin marka yüzü olmuştur. Bu dizinin ardından ise 2018 yılında FOX TV de yayınlanan “Adı Zehra” dizisinde yer almıştır.

2019 yılında Hakan Haksun’un yönettiği “Kim daha Mutlu” filminde “Kemal” karakterini canlandırmıştır.

2020 yılında Bozdağ Film tarafından yapılan “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” filminde “Akıncı Sungur” karakterini canlandırmıştır.

2021 yılında Bozdağ Film imzalı, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, tarih ve kurgu türündeki Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi “Bozkır Arslanı Celaleddin” dizisinde Celâleddin Harezmşah karakterini canlandırmaktadır.