Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlu Bike kimdir? Yulduz Radjabova'nın biyografisi

Celaleddin Harzemşah'ın hayatını konu alan ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlu Bike'sine hayat veren Yulduz Radjabova hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki Yulduz Radjabova kimdir?

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin (Mendirman Celaleddin), bu akşam yine heyecan ve aksiyon dolu bir bölümle ekranlara geliyor.

Harzemşahlar'ın son hükümdarı Celaleddin Harzemşah'ın hayatında önemli bir yer alan Kutlu Bike hakkında araştırmalar yapılıyor.

Kutlu Bike tarihte kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? sorularının yanı sıra Kutlu Bike karakterine hayat veren Yulduz Radjabova hakkında bilgiler merak ediliyor.

Peki Kutlu Bike tarihte kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlu Bike'si Yulduz Radjabova kimdir? İşte Yulduz Radjabova hakkında bilgiler...

KUTLU BİKE TARİHTE KİMDİR, NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinde Yulduz Radjabova'nın canlandırdığı Kutlu Bike hakkında ne yazık ki kaynaklarda fazla bilgi yok.

Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın otağında yaşadığı ancak Celaleddin'in bütün tehlikelere rağmen Kutlu Bike'yi kaçırıp Gürgenç'e getirdiği bilinmektedir.

Harzemşahlar'ın unutulmaz komutanı ve hükümdarı Celaleddin Harzemşah'ın hayatında önemli bir yeri olduğu bilinmektedir.

YULDUZ RADJABOVA KİMDİR?

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlu Bike'si Yulduz Radjabova, Özbek sinema ve dizi film oyuncusudur.

1987 yılında Özbekistan'da doğan Yulduz Radjabova, Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü'nden mezun olmuştur. Kamera karşısına ilk defa 2013 yılında vizyona giren ''Khazon'' isimli sinema filmiyle geçmiştir.

Sadece Özbekistan'da değil ülkemizde de tanınan güzel oyuncu, daha sonra 2016 yılında ''Virus'' ve ''Boyvachcha Kuyov'' adlı sinema filmlerinde yer almıştır.

2020 yılında, ''2000 Songs Of Farida'' isimli sinema filminde rol alan Yulduz Rajabova, 2013 yılından beri Özbekistan'da birçok film ve dizide rol almıştır.

2021 yılında Türkiye-Özbekistan ortak yapımı ''Bozkır Arslanı Celaleddin (Mendirman Jaloliddin)'' dizisinde başrol karakter Kutlu Bike'ye hayat vermektedir.