Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali ne zaman? Ekranlara erken veda..

Celaleddin Harzemşah'ın hayatını konu alan ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyor. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali ne zaman?

Şubat ayında Özbek kanalı Milliy TV'de Mendirman Celaleddin adıyla yayın hayatına başlayan Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, her cuma ATV ekranlarında izleycisiyle buluşuyor.

Yayın hayatına yeni başlayan ve başrolünde Celaleddin Harzemşah rolüyle Emre Kıvılcım'ın yer aldığı dizinin sezon finali yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

Dizinin hayranları, arama motorları üzerinden Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali yapacak mı, ne zaman? sorularına yanıt arıyor.

Peki Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali ne zaman? İşte Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali tarihi...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alıyor.

Kadrosunda Emre Kıvılcım, Gülenay Kalkan, Kaan Yalçın, Cemal Hünal, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva ve Sezgin Erdemir gibi isimlerin yer aldığı Bozkır Arslanı Celaleddin, 2 Temmuz Cuma günü yayımlanacak olan 7. bölümle birlikte sezon arası yapıyor.