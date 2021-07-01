Bozkır Arslanı Celaleddin'den nefes kesen sezon finali: Allah'ın askerleri zafere yürür!

Celaleddin Harzemşah'ın hayatını konu alan ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in 7. bölüm sezon finali fragmanı yayımlandı. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm sezon finali fragmanı..

Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, her cuma ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın vebaşrolünü Celaleddin Harzemşah karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği dizi, sezon finaliyle nefesleri kesecek.

İzleyenleri ekran başına kilitleyen Bozkır Arslanı Celaleddin'de Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştiriyor.

İşte büyük yankı uyandıran savaşın ele alınacağı Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm sezon finali fragmanı...

Bozkır Arslanı Celaleddin 7. Bölüm 2. Fragman İZLE

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Başrollerinde Emre Kıvılcım'ın rol aldığı ATV'nin yakından takip edilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm sezon finali izleyicisiyle buluştu.

''Allahu Ekber'' nidalarının yankılandığı fragmana, ''Allah'ın askerleri zafere yürür!'' sözleri damga vuruyor.

Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yaptığı hamlelerden ötürü sabrı taşan Sultan Alâeddin, nihai kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan eder. Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir.

Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçer. Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için Tohto'yu ele geçirmeye çalışan Celaleddin ise ülkesini Moğol tehlikesine karşı koruyabilmek için farklı bir plan kurar.

Cengiz Han'ın ordusu asıl maksatlarına ulaşmak için Harzemşah topraklarına girerken, iki ordu uzun yıllar sürecek kanlı savaşın ilk muharebesine girişir.