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Bozkırın bağrından gönüllere ulaşan dizi: Gönül Dağı'nın yeni sezon 2. tanıtımı yayınlandı

Bozkırın bağrından gönüllere ulaşan dizi: Gönül Dağı'nın yeni sezon 2. tanıtımı yayınlandı

Herkes tarafından sevilen ve kalplere dokunan Gönül Dağı'nın yeni tanıtımı yayınlandı. Yeni tanıtım herkes tarafından beğenilirken, eğlenceli anlar ise izleyenleri gülümsetti.