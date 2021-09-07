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    Bozkırın bağrından gönüllere ulaşan dizi: Gönül Dağı'nın yeni sezon 2. tanıtımı yayınlandı

    Herkes tarafından sevilen ve kalplere dokunan Gönül Dağı'nın yeni tanıtımı yayınlandı. Yeni tanıtım herkes tarafından beğenilirken, eğlenceli anlar ise izleyenleri gülümsetti.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 23:03
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    Bozkırın bağrından gönüllere ulaşan dizi: Gönül Dağı'nın yeni sezon 2. tanıtımı yayınlandı

    Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, yeni sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

    Verilen sezon finalinin ardından seyircisi ile kavuşmaya hazırlanan dizi, yine herkesi ekran başına kilitleyecek.

    Dizinin geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı yayınlanırken, bugün ise yeni sezondan ikinci tanıtım geldi.

    Sevilen dizi yeni sezonun ilk bölümüyle 11 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de sevenleriyle buluşacak.

    Gönül Dağı'nın yeni sezon 2. tanıtımı yayınlandı VİDEO

    Bozkırın bağrından gönüllere ulaşan dizi: Gönül Dağı nın yeni sezon 2. tanıtımı yayınlandı #1

    YENİ SEZONA YENİ OYUNCU

    Yeni sezon çekimlerine İstanbul'da başlanarak, Eskişehir Sivrihisar'da devam edilen dizinin oyuncu kadrosuna sanatçı Serkan Kuru "Doktor Kenan" karakteriyle katıldı.

    Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nın senaryosunu ise Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.

    Bozkırın bağrından gönüllere ulaşan dizi: Gönül Dağı nın yeni sezon 2. tanıtımı yayınlandı #2

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