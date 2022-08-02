Brad Pitt, etekli kombini ile ilgili konuştu

Brad Pitt, etekli kombini ile ilgili konuştu

Almanya’da katıldığı film galasına etekli bir takımla çıkan yakışıklı oyuncu Brad Pitt, günler sonra kombini ile ilgili konuştu. Pitt, “Hepimiz bir gün öleceğiz. O zaman sallayalım gitsin” dedi.

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, önemli rollerinden birini üstlendiği “Bullet Train” adlı filmin tanıtımı ve galası için geçtiğimiz günlerde Almanya'daydı.

58 yaşındaki aktör, filmin galası için kırmızı halıya çıktı.

Genellikle galalara takım elbise ya da smokinle katılan yakışıklı oyuncu, bu kez öyle bir kombinle çıktı ki; tüm dikkatleri üzerine çekti.

Çok konuşulan kombin

Pitt’in kahverengi bir etek, aynı renk bir ceket ve içine giydiği pembe gömlek, filminden çok konuşuldu.

Oyuncu, aksesuar olarak güneş gözlüğü ve bir kolye kullandı.

Başarılı oyuncu kombinini siyah botlarıyla tamamladı.

Brad Pitt, etek giydi VİDEO

“Hepimiz bir gün öleceğiz”

Etekli takımı ile ilgili günler sonra Brad Pitt’ten bir açıklama geldi.

Başarılı oyuncu, “Hepimiz bir gün öleceğiz. O zaman sallayalım gitsin.” dedi.