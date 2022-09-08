Brezilya'da kocasının 9 eşi arasından ilki olan kadın konuştu

9 kadınla aynı gün evlenen sosyal medya fenomeninin karısı, "Önceleri zorlandım, ama şu an yaşadığım hayattan keyif alıyorum" dedi.

Brezilya Joao Pesseoa'da yaşayan sosyal medya fenomeni Arthur Urso, çok eşli yaşamıyla ilgi çekiyor.

Arthur, 2021 yılının Kasım ayında, 9 sevgilisiyle Katolik kilisesinde evlenmişti.

Dünya çapında merak konusu olan Arthur, basının manşetlerinde yer edindi.

Merak edilen yaşamıyla ilgili, eşlerinin cinsel gereksinimlerini karşılamak adına takvim hazırlamak zorunda kaldığını anlatan Arthur, "Böyle bir takvim hazırlamak pek çok farklı soruna neden oluyor, bazen zevk için değil de kendimi bu programa uydurmak için seks yapıyormuş gibi hissediyorum." demişti.

Arthur'un eşlerinden Luana ise konuyla ilgili kendi görüşlerini açıkladı.

"Diğer partnerlerle tanışırken kocamın yanındaydım"

Arthur'un yedi yıllık ilk eşi olan Luana, basına yaptığı açıklamada, kocasının diğer partnerleriyle tanıştığında yanında olduğunu ifade etti.

Luana, "Açık yaşamayı merak ediyorduk. Çok farklı olduğunu düşündüm ve hemen kabul ettim. Müstakbel eşlerimizle bir partide tanıştık." ifadelerini kullandı.

"Evimizin duvarına şeytanın ailesi yazıldı"

Çok eşliliğin, kendilerine birçok tehdit oluşturduğunu söyleyen Luana, "Yeni şeyler deneyimlemek isteyen ve bu dünyanın kalıplarına sıkışıp kalmayan insanlar aradık. İnsanlar bizi sadece sosual medyada yargılıyordu. Fakat bir gün evimizin duvarına 'şeytanın ailesi' yazıldı.

Çok korktum çünkü daha önce böyle bir şey olmamıştı. Ülkemizden defolun diyorlar. Çok önyargılı olduklarını düşünüyorum. Çoğu insanın bu durumu çılgınca karşıladığını biliyoruz." dedi.

"Yaşadığım hayattan memnunum"

Çok eşli ilişkinin en başlarında kendisi için zor olduğunu dile getiren Luana, “Evet önceleri zorlandım. Fakat daha sonra bu duruma alıştım ve ben de keyif almaya başladım. Açıkçası böyle bunun nasıl olacağını merak ediyordum. Şu anda yaşadığım hayattan memnunum." şeklinde konuştu.