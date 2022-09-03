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    Brezilya'daki hırsızlar gözüne kestirdiği araçta ilişkiye giren çifti yola attı

    Çalmak istedikleri aracın yanına yaklaşan hırsız, otomobilin kapısını açında ilişkiye giren çiftle göz göze geldi. Çifti çıplak halde sokağa atan hırsızlar, aracı alarak kaçtı.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 14:53
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    Brezilya'daki hırsızlar gözüne kestirdiği araçta ilişkiye giren çifti yola attı

    Brezilya'da yaşanan hırsızlık olayı, duyanları şoke etti.

    Gece saatlerinde sokakta duran otomobili gözlerine kestiren hırsızlar, bir süre takipten sonra harekete geçti.

    Arka koltukta ilişkiye giren çiftle karşılaştı

    Aracın yanına yaklaşarak kapıyı açan bir kişi şoför koltuğuna otururken, diğer kişi de arka kapıyı açınca akılalmaz bir görüntü ortaya çıktı.

    Aracın arka koltuğunda ilişkiye giren çift ile göz göze geldi.

    Çifti yaka paça yola attılar

    Bir süre olay idrak edilmeye çalışılırken, hırsız kollarından tuttuğu çifti dışarıya attı.

    Çift çıplak bir şekilde sokağın ortasında kalırken, hırsızlar arabayı alarak kaçtı.

    Büyük bir şok yaşayan çift, ne yapacağını bilemezken ellerinde kalan tişörtlerini giyerek polis merkezine gitti.

    İşte o anlar...

    Brezilya'daki hırsızlar gözüne kestirdiği araçta ilişkiye giren çifti yola attı


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