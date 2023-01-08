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Bu akşam (8 Ocak Pazar) Yargı dizisi yok mu, neden? Yargı yeni bölüm tarihi

Bu akşam (8 Ocak Pazar) Yargı dizisi yok mu, neden? Yargı yeni bölüm tarihi

Kanal D'nin sevilen dizisi "Yargı", pazar akşamları yayınlanıyor. Peki bu akşam yani 8 Ocak 2023 Pazar Yargı var mı, yok mu? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...