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- Bu akşam (8 Ocak Pazar) Yargı dizisi yok mu, neden? Yargı yeni bölüm tarihi
Bu akşam (8 Ocak Pazar) Yargı dizisi yok mu, neden? Yargı yeni bölüm tarihi
- Haber Merkezi
- 08.01.2023 - 10:09
Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizi Yargı, pazar günlerine damga vurmaya devam ediyor.
Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i buluşturan Yargı, her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor.
Yargı izleyicileri, yılbaşı nedeniyle yayınlanmayan dizinin akıbetini merak etti. Bu akşam Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranırken, Pınar Deniz'den bir paylaşım geldi.
Peki Yargı bu akşam (8 Ocak 2023) var mı yok mu? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
8 Ocak Pazar 2023 Yargı var mı?
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz twitter hesabından "Ne demek bugün günlerden Yargı değil" yazdı.
Böylece, Yargı dizisinin merakla beklenen 50. bölümü 8 Ocak 2023 Pazar günü yayınlanmayacak. Bu pazar Kanal D yayın akışında Yargı saatinde Belalı Tanık filmi izleyicisinin karşısına çıkacak.
Yeni bölüm tarihi
Dizinin yeni bölümü 15 Ocak 2023 Pazar günü Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.