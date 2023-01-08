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    Bu akşam (8 Ocak Pazar) Yargı dizisi yok mu, neden? Yargı yeni bölüm tarihi

    Kanal D'nin sevilen dizisi "Yargı", pazar akşamları yayınlanıyor. Peki bu akşam yani 8 Ocak 2023 Pazar Yargı var mı, yok mu? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2023 - 10:09
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    Bu akşam (8 Ocak Pazar) Yargı dizisi yok mu, neden? Yargı yeni bölüm tarihi

    Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizi Yargı, pazar günlerine damga vurmaya devam ediyor.

    Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i buluşturan Yargı, her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor.

    Yargı izleyicileri, yılbaşı nedeniyle yayınlanmayan dizinin akıbetini merak etti. Bu akşam Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranırken, Pınar Deniz'den bir paylaşım geldi.

    Peki Yargı bu akşam (8 Ocak 2023) var mı yok mu? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

    Bu akşam (8 Ocak Pazar) Yargı dizisi yok mu, neden? Yargı yeni bölüm tarihi #1

    8 Ocak Pazar 2023 Yargı var mı?

    Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz twitter hesabından "Ne demek bugün günlerden Yargı değil" yazdı.

    Böylece, Yargı dizisinin merakla beklenen 50. bölümü 8 Ocak 2023 Pazar günü yayınlanmayacak. Bu pazar Kanal D yayın akışında Yargı saatinde Belalı Tanık filmi izleyicisinin karşısına çıkacak.

    Yeni bölüm tarihi

    Dizinin yeni bölümü 15 Ocak 2023 Pazar günü Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.


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