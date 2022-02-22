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Bu çifti bilen çok az! Aslı Enver'in ilk eşi Masumlar Apartmanı'nın yıldızı çıktı

Bu çifti bilen çok az! Aslı Enver'in ilk eşi Masumlar Apartmanı'nın yıldızı çıktı

İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Aslı Enver'in daha önce kiminle evli olduğunu duyanlar, şaşıp kalıyor. Meğer Enver, kendisi kadar ünlü bir isimle 3 yıl evli kalmış...