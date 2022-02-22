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- Bu çifti bilen çok az! Aslı Enver'in ilk eşi Masumlar Apartmanı'nın yıldızı çıktı
Bu çifti bilen çok az! Aslı Enver'in ilk eşi Masumlar Apartmanı'nın yıldızı çıktı
- Haber Merkezi
- 22.02.2022 - 13:30
Murat Boz ve Kerem Tunçeri'nin ardından aradığı aşkı Önder Öztarhan'da bulan Aslı Enver, evlilik teklifi aldı.
Teklifi kabul eden Enver, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Kavak Yelleri, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi dizilerde adından söz ettiren Enver'in hayatını yakından inceleyenler, şaşkınlığa uğruyor.
Meğer güzel oyuncu bir dönem, şimdilerde performansıyla göz dolduran en az kendisi kadaer ünlü bir isimle evliymiş.
ASLI ENVER BİRKAN SOKULLU AŞKI
Aslı Enver, meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012 yılında dünyaevine girdi. Balayını Tayland'da yapan çift, magazin dünyasının gözde isimlerindendi.
Mutluluk pozları veren ikili, 2015 yılında 3 yıllık evliliklerini bitirdi.
Aslı Enver, boşanma konusunda anlaştıklarını ve birbirlerinden herhangi bir tazminat, nafaka ya da mal rejimine dayalı menkul ve gayrimenkul taleplerinin olmadığını belirtti.
Şimdilerde TRT1 ekranlarında Masumlar Apartmanı dizisindeki "Han" karakterini oynayan Birkan Sokullu, 3 yıldır Eda Gürkaynak ile birlikte.
Aslı Enver ise Önder Öztarkan ile evlilik yolunda...