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    Bu çifti bilen çok az! Aslı Enver'in ilk eşi Masumlar Apartmanı'nın yıldızı çıktı

    İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Aslı Enver'in daha önce kiminle evli olduğunu duyanlar, şaşıp kalıyor. Meğer Enver, kendisi kadar ünlü bir isimle 3 yıl evli kalmış...
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 13:30
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    Bu çifti bilen çok az! Aslı Enver'in ilk eşi Masumlar Apartmanı'nın yıldızı çıktı

    Murat Boz ve Kerem Tunçeri'nin ardından aradığı aşkı Önder Öztarhan'da bulan Aslı Enver, evlilik teklifi aldı.

    Teklifi kabul eden Enver, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

    Kavak Yelleri, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi dizilerde adından söz ettiren Enver'in hayatını yakından inceleyenler, şaşkınlığa uğruyor.

    Meğer güzel oyuncu bir dönem, şimdilerde performansıyla göz dolduran en az kendisi kadaer ünlü bir isimle evliymiş.

    ASLI ENVER BİRKAN SOKULLU AŞKI

    Aslı Enver, meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012 yılında dünyaevine girdi. Balayını Tayland'da yapan çift, magazin dünyasının gözde isimlerindendi.

    Mutluluk pozları veren ikili, 2015 yılında 3 yıllık evliliklerini bitirdi.

    Aslı Enver, boşanma konusunda anlaştıklarını ve birbirlerinden herhangi bir tazminat, nafaka ya da mal rejimine dayalı menkul ve gayrimenkul taleplerinin olmadığını belirtti.

    Şimdilerde TRT1 ekranlarında Masumlar Apartmanı dizisindeki "Han" karakterini oynayan Birkan Sokullu, 3 yıldır Eda Gürkaynak ile birlikte.

    Aslı Enver ise Önder Öztarkan ile evlilik yolunda...

    Bu çifti bilen çok az! Aslı Enver in ilk eşi Masumlar Apartmanı nın yıldızı çıktı #1

    Bu çifti bilen çok az! Aslı Enver in ilk eşi Masumlar Apartmanı nın yıldızı çıktı #2

    Bu çifti bilen çok az! Aslı Enver in ilk eşi Masumlar Apartmanı nın yıldızı çıktı #3

    Bu çifti bilen çok az! Aslı Enver in ilk eşi Masumlar Apartmanı nın yıldızı çıktı #4


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