Bu dedikodu kaçmaz! Demet Akalın'ın 'Unuttum' şarkısının altından bakın ne çıktı...

Bu dedikodu kaçmaz! Demet Akalın'ın 'Unuttum' şarkısının altından bakın ne çıktı...

Demet Akalın'ın bir döneme damga vuran Unuttum şarkısı, hikayesi ile herkesi şaşırttı. 2000'li yıllarda çıkan bu şarkı İbrahim Kutluay'ın kariyerinde bir hayli önemli.

Demet Akalın ve İbrahim Kutluay'ın 1998 yılında başlayıp 2001 yılına kadar devam eden ilişkisi, günümüzün bile en iyi magazin olayları arasında gösteriliyor.

O dönem basında sürekli olarak evlenecekleri konuşulan çift, 2001 yılında ayrıldı ve bir daha barışmadı.

Bu aşk ayrılık süreci bile fazlası ile yazıldı ve konuşuldu hatta Akalın o dönemde Arnavutköy’e "Uzun adam seni çok seviyorum bir Demet ömrüm senin olsun" yazılı billboardlar bile astırmıştı.

İnişli-çıkışlı devam eden bu aşk İbrahim Kutluay'ın gönlünü Demet Şener'e kaptırması ve onunla evlenmesi ile tarihe gömüldü.

Demet Akalın bu büyük ilişkide ise her zaman çok seven ve evlenmeyi bekleyen taraf olarak gösterildi.

Bu ayrılığın ardından yaptığı "Unuttum" şarkısı bu aşkın sonunda yaşananların özeti gibiydi.

Bu şarkının altından çıkan hikaye ise herkesi şaşırtacak nitelikte...

UNUTTUM ŞARKISI ÇALAR ÇALMAZ...

Demet Akalın'ın "Unuttum" şarkısı İbrahim Kutluay'ın o dönem adeta dengesini bozdu.

Demet Akalın'ın sitemli şarkılarıyla patladığı 2000'li yıllarda İbrahim Kutluay, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer oldu. Kutluay'ın, Abdi İpekçi'de eski takımı Efes Pilsen ile karşı karşıya geldiği maçta nişanlısı Demet Şener tribündeydi.

Efes Pilsen taraftarı İbrahim Kutluay'ın dengesini iyice bozmak için, Demet Akalın'ı tribüne davet etti. Fakat konseri olan Demet Akalın, maça katılmadı.

Maç boyu Efes Pilsen tribünlerinden tepki alan İbrahim Kutluay'ın morali bozulurken, Efes Pilsen taraftarları Demet Akalın'ın üst üste "Unuttum" şarkısını çaldı. Bu durum karşısında iyice moralsiz olan Kutluay, maçta bir sayı dahi atamadı.

DEMET AKALIN'DAN FLAŞ SÖZLER

O dönem ayrıldıktan sonra Hülya Avşar'ın programına katılan Demet Akalın biten aşkına dair şu ifadeleri kullanmıştı;

“Alınmış bir karar vardı. 5 Temmuz, evlilik tarihi ama İbrahim herhalde… Kimi erkekler girermiş bu bunalıma. O da herhalde böyle bir stresin içine girdi. ‘Biraz daha bekler misin, 5 Temmuz olmasın. Ben evlilik lafından acayip ürküyorum’ dedi.

Ben şoke oldum. İlk önce ağladım, sızladım, benim gücüme gitti sonuçta. Ama sonra baktım ki olacak gibi değil. Biraz çekildim kenara, bekledim ne olacak diye. Ama hala görüşüyoruz, düşmanca ayrılmış değiliz tabii.

Tabii onun hayatına biri girdiği an tamamen bitecek. Zaten şu anda ayrılmış durumdayız ama biriyle gerçekten bir ilişkiye başlarsa, benim kafamda ‘finito.

Ailesi tarafından bir baskı yok. Biz İbo’nun annesiyle sandalyelerin arkasındaki tüllere varıncaya kadar konuşmuş, otellere gitmiş, gün almış ve bunun menüsünden bilmem nesine kadar hazırlığını yapmış insanlarız.

Aileye kırgınım çünkü ayrıldıktan sonra hiçbir büyüğümüz aramadı bizi barıştırmak için."