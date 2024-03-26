"Bu Dünyada Babasını Kaybetmiş Bir Çocuktan Daha Güçlü Hiç Kimse Olamaz" Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’ndaki O Replik Baba Çocuk İlişkisini Bir Kez Daha Gündeme Getirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

“Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” Alzheimer hastası babasını cezaevinden kurtarmaya çalışan Umut’un (Ekin Koç) hikayesini izleyici ile buluştururken; babaların çocuklarıyla kurdukları ilişkiler ile de konuşuluyor. “Bu dünyada hiç kimse babası ölmüş bir çocuk kadar kuvvetli olamaz” cümlesi ile gündem olan dizi babanın çocuğunun hayatındaki rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kanal D'nin MF Yapım imzalı, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” otoriter baba baskının çocuk psikolojisi üzerindeki etkisi ile çok konuşuldu. Dizi şimdi de babasını kaybeden bir çocuk bu hayatta güçlü ve başarılı olmak zorunda mıdır? sorusunu gündeme getirdi. Çok konuşulan bu konuyla ilgili olarak Pedagog Pelin Hazer CNN Türk’e açıklamalarda bulundu.

Babaların çocuklar üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olduğuna değinen Pedagog Dr. Pelin Hazer “Benlik gelişimi, benliği yönetme ve sosyal becerilerini yönetme kısmında çocuk her zaman babadan destek alan bir yerdedir. Çocuk o desteği kaybettiğinde ise sarsılır. Kendini yalnız hisseder. Babanın varlığının olmadığı durumlarda hayatta daha güçlü bir pozisyona geçebilir. Hayat koşulları ile daha fazla mücadele etmek zorunda kalmak bu kişileri güçlü kılabilir. “dedi.

BABASINI KAYBEDEN ÇOCUK GÜÇLÜ BİR KARAKTERE DÖNÜŞÜR MÜ?

Baba kaybının çocuk üzerindeki etkisine de değinen Pelin Hazer “Kişi yalnız başına olduğunu düşünüyorsa hayat onu güçlü kılar. Bu değişmez bir gerçek. Kişi güçlü olmak zorunda değildir ancak; hayat koşulları bireyi güçlendirir.” Şeklinde ifade etti.

USTALARIN OYUNU…

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun ve Bülent Seyran gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yeni bölümleri ile Çarşamba akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.