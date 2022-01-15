Bu kadar mı benzer! Hande Yener'in DJ oğlu Çağın Kulaçoğlu'na bakın

Bu kadar mı benzer! Hande Yener'in DJ oğlu Çağın Kulaçoğlu'na bakın

Son zamanlarda tercih ettiği cesur sahne kostümleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Hande Yener'in 30 yaşındaki DJ oğlu Çağın Kulaçoğlu ile benzerliğini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Son dönemde tercih ettiği iddialı sahne kıyafetleri ve yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hande Yener, konserden konsere koşuyor.

Formda vücuduyla adeta genç kızlara taş çıkaran Hande Yener, sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

Polemiklerin de baş kahramanı olan Hande Yener, geçtiğimiz akşam Baltalimanı'ndaki bir mekanda 49. yaşını kutladı.

Bu defa sahne kostümlerinin aksine sade bir kırmızı elbise giymeyi tercih eden Hande Yener'e doğum gününde arkadaşları ve sevenleri eşlik etti.

"GENÇLİĞİME DOYMUYORUM"

Basın mensuplarının sorularını doktoru ile yanıtlayan Yener, ''İşte benim mimarım. Kendimi 20'li yaşlarda hissediyorum. Ameliyatsız güzelliğimi doktoruma borçluyum. Yani kısacası gençliğime doymuyorum diyelim.'' dedi.

Şarkıcı, kendisine övgüler yağdıran Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy'a da teşekkürlerini iletirken, ''Bu özel sözler yeni yaşımdaki en büyük hediye oldu.'' ifadelerini kullandı.

SORULARI GEÇİŞTİRDİ

Yener, İzzet Yıldızhan'ın sahne kostümleriyle ilgili yaptığı yorumlar hatırlatılınca dans edip şarkı söyleyerek konu hakkındaki soruları geçiştirdi.

Ünlüler geçidinin yaşandığı partide, şarkıcıyı başta yapımcısı Polat Yağcı ve Eşi Ahsen Yağcı olmak üzere; Aylin Coşkun, Berksan, oğlu Çağın Kulaçoğlu, sevgilisi Misha ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

OĞLU İLE BENZERLİĞİ OLAY OLDU

49 yaşına basan Hande Yener'in 30 yaşındaki DJ oğlu Çağın Kulaçoğlu ise geceye damga vurdu.

Genç yaşta anne olan Yener'in oğlu Çağın ile benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ünlü sanatçının oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.