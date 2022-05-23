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    'Bu kız bir afet, bir afet' Selena'nın minik Nazlı'sı değişimiyle parmak ısırttı!

    Selena dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş'un son hali, görenleri şoke etti. Genç ve güzel bir kız olan Dilara Kurtulmuş, sosyal medyadaki kareleriyle dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 20:31
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 20:34
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    'Bu kız bir afet, bir afet' Selena'nın minik Nazlı'sı değişimiyle parmak ısırttı!

    2000'li yılların fantastik dizileri arasında yer alan Selena, yıllar geçmesine rağmen hala hafızalarda.

    Başrollerinde Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Serkan Şenalp, Cansu Demirci gibi oyuncuların rol aldığı dizi izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.

    Dizideki "Nazlı" karakteri ile kızların en küçüğü olan Dilara Kurtulmuş, şimdilerde 24 yaşında.

    Selena'nın Nazlı'sı büyüdü

    Selena'dan sonra ekranlarda yer almayan güzel oyuncu, adından sosyal medyada özellikle Instagram'da söz ettiriyor.

    Küçük ve sevimli halleri ile akıllara kazınan Dilara Kurtulmuş, Moda Tasarımı eğitimi aldı ancak sosyal medyada içerik üreticisi olarak hayatına devam ediyor.

    Avusturya'da dünyaya gelen 1998 doğumlu Dilara Kurtulmuş, mavi gözleri ve güzelliği ile görenleri hayrete düşürüyor.

    Cesur ve iddialı paylaşımlarıyla güzelliğini gözler önüne seren Dilara Kurtulmuş, hala geniş bir takipçi kitlesine sahip.

    İşte Selena'nın Nazlı'sının şimdiki hali...

    Bu kız bir afet, bir afet Selena nın minik Nazlı sı değişimiyle parmak ısırttı! #1

    Bu kız bir afet, bir afet Selena nın minik Nazlı sı değişimiyle parmak ısırttı! #2

    Bu kız bir afet, bir afet Selena nın minik Nazlı sı değişimiyle parmak ısırttı! #3

    Bu kız bir afet, bir afet Selena nın minik Nazlı sı değişimiyle parmak ısırttı! #4

    Bu kız bir afet, bir afet Selena nın minik Nazlı sı değişimiyle parmak ısırttı! #5


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    'Bu kız bir afet, bir afet' Selena'nın minik Nazlı'sı değişimiyle parmak ısırttı!
    Medya

    'Bu kız bir afet, bir afet' Selena'nın minik Nazlı'sı değişimiyle parmak ısırttı!

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