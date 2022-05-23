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'Bu kız bir afet, bir afet' Selena'nın minik Nazlı'sı değişimiyle parmak ısırttı!

'Bu kız bir afet, bir afet' Selena'nın minik Nazlı'sı değişimiyle parmak ısırttı!

Selena dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş'un son hali, görenleri şoke etti. Genç ve güzel bir kız olan Dilara Kurtulmuş, sosyal medyadaki kareleriyle dikkat çekiyor.