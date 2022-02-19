Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.47
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
550.865
0.61%
BTXN Coin
38.98
1.51%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C
    • 'Bu kız makyaj güzeli, abartmayın' diyenleri pistten alalım! Zehra Güneş makyajsız keresiyle nefes kesti...

    'Bu kız makyaj güzeli, abartmayın' diyenleri pistten alalım! Zehra Güneş makyajsız keresiyle nefes kesti...

    Güzelliği ile herkesin dikkatini çeken ve kısa süre içerisinde büyük bir üne kavuşan Zehra Güneş, makyajsız karesi ile sosyal medyayı salladı. Güneş'in o karesine bolca yorum ve beğeni geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 19.02.2022 - 18:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    'Bu kız makyaj güzeli, abartmayın' diyenleri pistten alalım! Zehra Güneş makyajsız keresiyle nefes kesti...

    A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, voleybol anlamında başarılı kulüplerden birisi olan Vakıfbank'ta forma giyiyor.

    Tokyo Olimpiyatları'nda dikkatleri üzerine çeken genç ve güzel voleybolcu, Instagram paylaşımları ile görenin aklını başından alıyor.

    Özel hayatında Eren Dişli ile aşk yaşayan ve her karesi ile beğeni toplayan Güneş, geçtiğimiz günlerde yeni fotoğraflar paylaştı.

    Göbeğini dışarıda bıraktığı fotoğrafları ile sosyal medyayı sallayan voleybolcu, makyajsız hali ile doğallığını bir kez daha ortaya koydu.

    Bazı kesimler voleybolcunun makyaj güzeli olduğunu söylerken, Vakıfbank tarafından paylaşılan idman karesi makyajsız ayrı bir havası olduğunu gösterdi.

    ZEHRA GÜNEŞ'İN HER HALİ BEĞENİLDİ

    7 Temmuz 1999 yılında dünyaya gelen ve 12 yaşında voleybola başlayan Zehra Güneş, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da Dünya Şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı.

    Başarılı bir grafik çizen ve genç yaşına rağmen herkesin gözdesi olan Zehra, güzelliği ile arkadaşlarını geride bırakıyor.

    Bu kız makyaj güzeli, abartmayın diyenleri pistten alalım! Zehra Güneş makyajsız keresiyle nefes kesti... #1

    Güzelliği sayesinde Korelilerin başını döndüren ve sosyal medyada bir milyondan fazla takipçi kazanan Güneş, her fotoğrafı ile övgü dolu yorumlar alıyor.

    Vakıfbank forması altında 2 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşayan ve kariyeri ile göz dolduran Güneş'in makyajsız hali ise nefes kesti.

    Genç ve başarılı ismin hayranları, "Zehra makyaj güzeli değilmiş" demekten kendisini alamadı.

    ZEHRA GÜNEŞ'İN MAKYAJSIZ KARESİ

    Bu kız makyaj güzeli, abartmayın diyenleri pistten alalım! Zehra Güneş makyajsız keresiyle nefes kesti... #2


    İlginizi Çekebilir

    Arap develeri Katar'ın en güzeli olmak için yarışıyor
    Dünya

    Arap develeri Katar'ın en güzeli olmak için yarışıyor

    RTÜK Başkanı’ndan Sezen Aksu ve Tarkan yanıtı
    Gündem

    RTÜK Başkanı’ndan Sezen Aksu ve Tarkan yanıtı

    Global Kripto Hareketleri İle Yüksek Kazançlar Al!
    Btcrobo

    Global Kripto Hareketleri İle Yüksek Kazançlar Al!

    Görüş Bildir