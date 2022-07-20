'Bu nasıl bir güzellik' Nesrin Cavadzade kırmızılar içerisinde, alev alev!

'Bu nasıl bir güzellik' Nesrin Cavadzade kırmızılar içerisinde, alev alev!

Son olarak Gökhan Alkan ile yaşadığı aşkla gündem olan Yasak Elma'nın eski yıldızı Nesrin Cavadzade, kırmızılar içerisinde poz verdi. Güzel ismin o kareleri, beğeni rekoru kırdı.

30 Temmuz 1982 yılında Bakü'de dünyaya gelen Nesrin Cavadzade, Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Tekand Studio Oyuncularında eğitim aldı.

Bugüne kadar sayısız projede yer alan ve birçok ödülün sahibi olan Cavadzade, Yasak Elma dizisi sayesinde parladı.

Eda Ece ve Şevval Sam ile birlikte Yasak Elma dizisinde yer alan güzel isim, Şahika karakterini canlandırdı.

Bu karakterin altından başarıyla kalkan ve sosyal medyada bir ikon haline gelen Cavadzade, son olarak Üç Kuruş'ta yer aldı.

Dizide Bahar karakterini canlandıran ve finalden önce projeden ayrılan güzel isim, Gökhan Alkan ile olan aşkını geçtiğimiz haftalarda sonlandırdı.

Nişanlanan ve evlenecekleri konuşulan ikilinin ayrılması herkesi şoke ederken, oyuncu sosyal medya hesabından yeni ve güzel karelerini paylaştı.

Son paylaştığı kırmızılı kareleri ile herkesin aklını başından alan oyuncu için, "Gökhan çok şey kaçırmış" denildi.

Nesrin Cavadzade büyüledi

Kırmızı ruj süren ve kırmızı dekolteli bir kıyafet tercih eden Nesrin Cavadzade, görenlerin aklını başından aldı.

Güzelliği ile herkesin beğendiği isimlerin başında gelen oyuncuya kırmızı rujun çok yakıştığı görüldü.

Saçları ve havasıyla hayranlarını etkisi altına alan Cavadzade, peş peşe yayınladığı pozları ile sosyal medyayı adeta salladı.