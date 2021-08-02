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Bu paylaşım olay yaratır! Seren Serengil, Gülben Ergen'le kavganın fitilini yeniden ateşledi...

Bu paylaşım olay yaratır! Seren Serengil, Gülben Ergen'le kavganın fitilini yeniden ateşledi...

Gülben Ergen ile arası açık olan Seren Serengil yaptığı paylaşım ile yeni bir kavganın ateşini yaktı. Serengil'in selülit göndermesine Ergen'den ne yanıt geleceği ise merak konusu oldu.