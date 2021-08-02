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- Bu paylaşım olay yaratır! Seren Serengil, Gülben Ergen'le kavganın fitilini yeniden ateşledi...
Bu paylaşım olay yaratır! Seren Serengil, Gülben Ergen'le kavganın fitilini yeniden ateşledi...
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 11:51
- Güncelleme : 02.08.2021 - 11:55
Seren Serengil ve Gülben Ergen'in arasında süren tatsızlık devam ediyor.
Yıllardır küs olan ikili aynı ortamlarda bulunmaktan kaçınırken, Seren Serengil ise kendi reklamı için Gülben Ergen'i kullandı.
Bir süredir sessiz olan ikili, Serengil'in paylaşımı ile yeniden karşı karşıya geldi.
Serengil'in selülit göndermesi takipçileri tarafındam tepki çekerken, Ergen'den geleeck yanıt ise merak edilmeye başlandı.
GÜLBEN ERGEN'İN FOTOĞRAFINI KULLANDI
Seren Serengil, Instagram hesabından kendi selülit kreminin reklamını yaptığı paylaşımda Gülben Ergen'in fotoğrafını kullandı.
Gülben Ergen'in olduğu bilinen fakat yüzünün gizlendiği mayolu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Seren Serengil, "İleri derece portakal görünümlü, yağ bağlamış bacaklarda çok etkili selülit kremimi mutlaka deneyin." yazdı.
Serengil'in Gülben Ergen'in fotoğrafını rencide edici şekilde kullanması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.