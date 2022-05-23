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    'Bu pozları Türkiye konuşur' Melis Sezen dekolteyi verdi, adeta 'hodri meydan' dedi...

    Tatile çıkan Melis Sezen, soluğu Bali'de aldı. Instagram'dan paylaşım yapan Melis Sezen'in dekolteli karelerini görenler beğenmeden geçemedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 21:48
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    'Bu pozları Türkiye konuşur' Melis Sezen dekolteyi verdi, adeta 'hodri meydan' dedi...

    Sadakatsiz dizisinin "Derin"i Melis Sezen, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

    Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çeken Melis Sezen, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

    Paylaşımları ve pozlarıyla binlerde beğeni alan Melis Sezen, şimdilerde Bali'de tatilin keyfini sürüyor.

    Instagram'da 1,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

    Melis Sezen dekolteyi bırakmadı

    Dekolteli kıyafet tercihleri nedeniyle bazı kesimler tarafından eleştirilen Melis Sezen, son kareleriyle adeta "hodri meydan" dedi.

    25 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan peş peşe fotoğraf paylaştı, görenler mest oldu.

    Turuncu büstiyeri ve yırtmaçlı eteği ile fiziğini gözler önüne seren Melis Sezen, takipçilerinden yine tam not aldı.

    İşte Melis Sezen'in yeni paylaşımları...

    Bu pozları Türkiye konuşur Melis Sezen dekolteyi verdi, adeta hodri meydan dedi... #1

    Bu pozları Türkiye konuşur Melis Sezen dekolteyi verdi, adeta hodri meydan dedi... #2

    Bu pozları Türkiye konuşur Melis Sezen dekolteyi verdi, adeta hodri meydan dedi... #3

    Bu pozları Türkiye konuşur Melis Sezen dekolteyi verdi, adeta hodri meydan dedi... #4

    Bu pozları Türkiye konuşur Melis Sezen dekolteyi verdi, adeta hodri meydan dedi... #5

    Bu pozları Türkiye konuşur Melis Sezen dekolteyi verdi, adeta hodri meydan dedi... #6


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