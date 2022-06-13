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    Bu sefer Hande değil Gamze sosyal medyayı salladı! Transparanlı mini elbisesiyle olay oldu

    Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkati çekmeye devam ediyor. Bir çocuk annesi Erçel, formu ve tarzıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.
    • 13.06.2022 - 15:06
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    Bu sefer Hande değil Gamze sosyal medyayı salladı! Transparanlı mini elbisesiyle olay oldu

    1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Gamze Erçel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

    Bir dönem bu alanda çalışmalar yapan Gamze Erçel, 2012 yılında Miss Face of Cinema adlı bir organizasyona katıldı ve burada “Sinema Güzeli” seçildi.

    Hayat Ağacı, Çılgın Dershane ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi projelerde yer alan Gamze Erçel, şansını sosyal medya üzerinden denemek istedi.

    Kardeşi gibi oyunculuk alanında ilerlemeyen Erçel, Caner Yıldırım ile evlendi ve kanserden kaybettiği annesi Aylin'in Erçel'in adını verdiği kızı Aylin Mavi'yi dünyaya getirdi.

    Aylin Mavi doğduktan sonra sosyal medya üzerinden paylaşımlarını artıran Gamze Erçel, daha çok dikkati çekmeye başladı.

    Kızının tatlılığı ve sempatik hareketleri sayesinde daha fazla ünlenen Erçel, paylaştığı son pozlarla sosyal medyayı yıktı.

    Gamze Erçel'in güzelliği

    Instagram üzerinden para kazanan ve en güzel karelerini paylaşan Gamze Erçel, görenleri yine büyüledi.

    Bodrum'da tatil yapan ünlü isim, fit vücuduyla yaza hızlı bir giriş yaptı ve hazır olduğunu gösterdi.

    Mini elbisesiyle olan karelerini yayınlayan ve bronz teni ile dikkatleri çeken Erçel için yorum ve beğeni yağdı.

    Takipçileri, "Ne güzelsin öyle" ve "Kardeşin kadar güzelsin" yorumlarıyla Gamze Erçel'e övgü yağdırdı.

    Bu sefer Hande değil Gamze sosyal medyayı salladı! Transparanlı mini elbisesiyle olay oldu #1

    Bu sefer Hande değil Gamze sosyal medyayı salladı! Transparanlı mini elbisesiyle olay oldu #2

    Bu sefer Hande değil Gamze sosyal medyayı salladı! Transparanlı mini elbisesiyle olay oldu #3

    Bu sefer Hande değil Gamze sosyal medyayı salladı! Transparanlı mini elbisesiyle olay oldu #4

    Bu sefer Hande değil Gamze sosyal medyayı salladı! Transparanlı mini elbisesiyle olay oldu #5


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