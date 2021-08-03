Demet Akalın, yangın bölgesine yardım gönderdiğini açıkladı. Gözyaşları ile açıklama yapan Akalın'a, Seda Akgül'den sert tepki geldi. Akgül'ün tepkisi yeni bir kavganın fitilini ateşledi.

Türkiye son zamanlarda çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor.

Birçok bölgede çıkan yangınlar kontrol altına alınırken, henüz kontrol altına alınamayan yangınlar var.

Tüm ülke yangınlarla gerek sahada gerekse yardım yollayarak mücadele ediyor.

Yardım yollayanlar kervanına Demet Akalın dahil oldu. Akalın, sosyal medyadan bir video yayınlayarak, yangın bölgesine yardım göndereceğini gözyaşları ile duyurdu.

Ancak Akalın'ın videosuna Seda Akgül'den tepki geldi. Akgül bir video paylaşarak, Akalın'ı topa tuttu.

"YARDIMLARI GELMEDİ.."

Bodrum yangını için 20-25 bin TL'lik yardım ve ihtiyaç malzemeleri bağışlayacağını açıklayan Demet Akalın'a, ünlü sunucu Seda Akgül tepki gösterdi.

Ünlü sunucu Seda Akgül, Instagram hesabından paylaştığı videoda, Demet Akalın'ın hem videosunda kullandığı pırıltılı filtreye hem de yardım çağrısına sert çıktı.

Akgül, "Ey Demet Akalın, gözyaşlarına pırıltı koymak nedir abicim, vatan millet için ağlıyorken... Ben sabah Star'da program yaparken engelli vatandaşlarımız destek isterdi. Demet Akalın hemen atılırdı, sonra ne oldu? Yolladıkları gelmedi!" diye konuştu.

Bu sözler kavga çıkarır! Demet Akalın'ın yardım kampanyasına Seda Akgül'den sert tepki.. VİDEO