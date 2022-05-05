Bu Tarz Benim'in Nur Bozar'ını yıllar bozamadı! Türkan Şoray'ın kopyası Nur'un son hali aşık olunası...

Bu Tarz Benim yarışmasına katılan ve güzelliği ile gündem olan Nur Bozar, geçen zamanda hiç değişmedi. Bir çocuk annesi olan Bozar, güzelliğini ve alımını korumaya devam ediyor.

Joker Yapım tarafından yapılan, 1 sezon süren ve Show TV ekranlarında yayınlanan yarışma Bu Tarz Benim (diğer adıyla İşte Benim Stilim) favori gündüz programlarından biriydi.

Öykü Serter tarafından sunulan yarışmanın jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert ve Uğurkan Erez gibi isimlerin jüri koltuğunda yer aldığı yarışma, moda alanında farklılıklar katmayı amaçladı.

Bu yarışmaya katılan bazı kızlar unutulurken, bazıları ise geçen zamanda takip edildi ve fan sayfalarına sahip oldu.

Bu isimlerden birisi olan ve Türkan Şoray'a benzetilen Nur Bozar, anne olduktan sonra ekranlarda yer almadı.

Hatta evleneceği için yarışmadan erken ayrılan Bozar, geçen zaman içerisinde güzelliğini korumayı başardı.

Yıllar sonra yeniden gündem olan yarışmacının son hali, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Nur Bozar'ın son hali

Güzelliğiyle ekran başındaki herkesin beğenisini kazanan yarışmacıyı Nur Yerlitaş çok sevmiş hatta ona bir dönem "Kızım" diye seslenmişti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nur Bozar, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ağızları açık bıraktı.

Bozar'ın profiline girenler "Şaka mı bu? Kaç sene geçti halen daha aynı" yorumlarını yaptı.