Petrol
109.78
-0.33%
Euro
15.64
-0.14%
Dolar
14.87
0.92%
Altın
895.82
0.59%
Borsa
2466
1.47%
Bitcoin
554.713
-4.77%
BTXN Coin
16.73
5.75%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C
    • Bu Tarz Benim'in Nur Bozar'ını yıllar bozamadı! Türkan Şoray'ın kopyası Nur'un son hali aşık olunası...

    Bu Tarz Benim'in Nur Bozar'ını yıllar bozamadı! Türkan Şoray'ın kopyası Nur'un son hali aşık olunası...

    Bu Tarz Benim yarışmasına katılan ve güzelliği ile gündem olan Nur Bozar, geçen zamanda hiç değişmedi. Bir çocuk annesi olan Bozar, güzelliğini ve alımını korumaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 17:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bu Tarz Benim'in Nur Bozar'ını yıllar bozamadı! Türkan Şoray'ın kopyası Nur'un son hali aşık olunası...

    Joker Yapım tarafından yapılan, 1 sezon süren ve Show TV ekranlarında yayınlanan yarışma Bu Tarz Benim (diğer adıyla İşte Benim Stilim) favori gündüz programlarından biriydi.

    Öykü Serter tarafından sunulan yarışmanın jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert ve Uğurkan Erez gibi isimlerin jüri koltuğunda yer aldığı yarışma, moda alanında farklılıklar katmayı amaçladı.

    Bu yarışmaya katılan bazı kızlar unutulurken, bazıları ise geçen zamanda takip edildi ve fan sayfalarına sahip oldu.

    Bu isimlerden birisi olan ve Türkan Şoray'a benzetilen Nur Bozar, anne olduktan sonra ekranlarda yer almadı.

    Hatta evleneceği için yarışmadan erken ayrılan Bozar, geçen zaman içerisinde güzelliğini korumayı başardı.

    Yıllar sonra yeniden gündem olan yarışmacının son hali, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

    Nur Bozar'ın son hali

    Güzelliğiyle ekran başındaki herkesin beğenisini kazanan yarışmacıyı Nur Yerlitaş çok sevmiş hatta ona bir dönem "Kızım" diye seslenmişti.

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nur Bozar, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ağızları açık bıraktı.

    Bozar'ın profiline girenler "Şaka mı bu? Kaç sene geçti halen daha aynı" yorumlarını yaptı.

    Bu Tarz Benim in Nur Bozar ını yıllar bozamadı! Türkan Şoray ın kopyası Nur un son hali aşık olunası... #1

    Bu Tarz Benim in Nur Bozar ını yıllar bozamadı! Türkan Şoray ın kopyası Nur un son hali aşık olunası... #2

    Bu Tarz Benim in Nur Bozar ını yıllar bozamadı! Türkan Şoray ın kopyası Nur un son hali aşık olunası... #3

    Bu Tarz Benim in Nur Bozar ını yıllar bozamadı! Türkan Şoray ın kopyası Nur un son hali aşık olunası... #4


    İlginizi Çekebilir

    Dijital paranız sizin için sürekli kazanabilir!
    BtcPrime

    Dijital paranız sizin için sürekli kazanabilir!

    Datça'da köprüden geçerken ayağı beton taşların arasına sıkıştı
    3. Sayfa

    Datça'da köprüden geçerken ayağı beton taşların arasına sıkıştı

    Rusya petrolünü yüzde 33 indirimli sattı
    Ekonomi

    Rusya petrolünü yüzde 33 indirimli sattı

    Görüş Bildir