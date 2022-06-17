Bu Tarz Benim'in Özlem Özden'i baştan aşağı yenilendi, olay oldu! 'Jüriler ağlıyor şimdi'

Bu Tarz Benim'in Özlem Özden'i baştan aşağı yenilendi, olay oldu! 'Jüriler ağlıyor şimdi'

Bu Tarz Benim yarışmasına katılan ve söylemleriyle dikkati çeken Özlem Özden, son haliyle olay oldu. Yarışmacıyı görenler tanımakta zorluk çekerken, fotoğraflarını beğenmeden geçemedi.

Türkiye'de gündüz kuşağında bir dönem izlenen ve sevilen yarışmalar arasında yer alan Bu Tarz Benim, uzun süre ekranlarda kaldı.

Moda yarışmaları arasında en fazla izlenen olan Bu Tarz Benim, yarışmacılarıyla dikkatleri çekti.

Birbirinden farklı ve modayı takip eden yarışmacılar, jüriler karşısında birinci olmak için yarıştı.

Büyük ödülü kazanmak için rekabet halinde olan yarışmacılardan bazıları unutuldu bazıları ise yıllar sonra yeniden gündeme getirildi.

Bu gündeme gelen yarışmacılardan olan Özlem Özden, geçen zaman içerisinde kendisini baştan aşağı yeniledi.

Bambaşka bir görünüme kavuşan ve güzelleşen yarışmacı, sosyal medyadan gündem oldu.

Özlem Özden'in son hali

Bu Tarz Benim'in yarışmacıları arasında yer alan Özlem Özden, değişimiyle görenleri şaşırttı.

O dönem yarışmadaki tavrıyla eleştirilen Özden, yarışmanın son zamanlarına doğru jüriye kendini beğendirmeyi başarmıştı.

Yarışmadaki haliyle şimdiki hali arasında eser olmayan Özlem Özden, imaj değişikliğiyle beğenildi.

Özlem Özden'in son halini görenler yorum yapmaktan kendini alıkoyamadı.

Birçok kişi fotoğraflarının altına, "Yok artık bu sen misin?" ve "Sana ne olmuş böyle" gibi yorumlarda bulundu.