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Bu Tarz Benim’in şampiyon ikizleri son halleriyle "yok artık" dedirtti! "Evrim geçirmişler" Abone Olun

Bu Tarz Benim’in şampiyon ikizleri son halleriyle "yok artık" dedirtti! "Evrim geçirmişler" Bir döneme damga vuran Bu Tarz Benim yarışma programında şampiyon olan Aycan ve Nurcan Şencan kardeşler, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte ünlü ikizlerin son halleri...

ensonhaber.com Bir dönemin popüler yarışma programı olan Bu Tarz Benim, yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Programda tüm dikkatleri üzerine çeken Aycan ve Nurcan Şencan ikiz kardeşler, tarzlarıyla şampiyonluğu yaşadı. İzleyicilerin gönlünde taht kuran ikiz yarışmacılar, yıllar içindeki değişimleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Kimse tanıyamıyor Sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları fotoğraflarla takipçilerini etkileyen kardeşler, stil ve güzellikleriyle ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ancak geçirdikleri estetik operasyonları sonucu bambaşka kişiler haline gelen ünlü ikizler, şimdi tanınmaz halde. İşte Aycan ve Nurcan Şencan kardeşlerin son halleri... Aycan Şencan Nurcan Şencan

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