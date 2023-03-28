Bu ünlülerin kardeş olduğunu duyunca şok olacaksınız! İşte sizi şaşırtacak ünlü kardeşler.. Sanat dünyasının ünlü kardeşlerini sizler için derledik. İşte kardeş olduklarını daha önce bilmediğiniz bazı ünlüler..

Ekranlarda görmeye alışık olduğunuz ünlülerin kendileri gibi ünlü olan kardeşlerini sizler için derledik. Birçok dizi ve filmde görmeye alışık olduğunuz bu isimlerin kardeş olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız. Muhtemelen daha önce hiç bilmediğiniz bu ünlü kardeşleri görünce şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. İşte sanat dünyasının ünlü kardeşleri.. Kaya Akkaya - Esra Akkaya - Sarp Akkaya Aytaç Şaşmaz - İsmail Ege Şaşmaz Aras Bulut İynemli - Orçun İynemli Uğur Yıldıran - Mustafa Yıldıran Volkan Uygun - Gürkan Uygun Ayçin İnci - Ayca İnci Naz Elmas - Açelya Elmas Serhat Özcan - Reha Özcan Özgür Özberk - Özgü Özberk Hande Soral - Bensu Soral Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu