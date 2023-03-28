Bu ünlülerin kardeş olduğunu duyunca şok olacaksınız! İşte sizi şaşırtacak ünlü kardeşler..

Ekranlarda görmeye alışık olduğunuz ünlülerin kendileri gibi ünlü olan kardeşlerini sizler için derledik.
Birçok dizi ve filmde görmeye alışık olduğunuz bu isimlerin kardeş olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız.
Muhtemelen daha önce hiç bilmediğiniz bu ünlü kardeşleri görünce şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.
İşte sanat dünyasının ünlü kardeşleri..
Kaya Akkaya - Esra Akkaya - Sarp Akkaya
Aytaç Şaşmaz - İsmail Ege Şaşmaz
Aras Bulut İynemli - Orçun İynemli
Uğur Yıldıran - Mustafa Yıldıran
Volkan Uygun - Gürkan Uygun
Ayçin İnci - Ayca İnci
Naz Elmas - Açelya Elmas
Serhat Özcan - Reha Özcan
Özgür Özberk - Özgü Özberk
Hande Soral - Bensu Soral
Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu