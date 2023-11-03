Buçe Buse Kahraman sevgilisini paylaştı, ortalık alev aldı! "Yeni Ferit’ini bulmuş" Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Buçe Buse Kahraman, sevgilisiyle pozunu yayınladı. Takipçileri akın etti.

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Buçe Buse Kahraman, Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını’nda Pelin karakteriyle geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

27 yaşındaki başarılı oyuncu, son dönemde sosyal medya platformlarındaki paylaşımları ve hareketleriyle de adından sıkça söz ettiriyor.

Dizideki performansı ile oyunculuk yeteneğini kanıtlayan Kahraman, genç bir oyuncu olarak önemli bir çıkış yakaladı. Bu durum sosyal medya takipçilerine de yansıdı.

Sosyal medya platformlarında da aktif bir şekilde paylaşımlarda bulunan Buçe Buse Kahraman, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Sevgilisini paylaştı!

27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman, sevgilisiyle verdiği ayna pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

İkilinin pozunu gören "Maşallah" dedi. İşte o kare...