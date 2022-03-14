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    Bücür Cadı'nın Şehriye'siydi! Şimdilerde sarışın bomba...

    Bücür Cadı dizisinde Şehriye karakteriyle ekranlara gelen usta oyuncu Sezer Güvenirgil'in son hali, takipçilerini şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 21:18
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    Bücür Cadı'nın Şehriye'siydi! Şimdilerde sarışın bomba...

    21 Eylül 1999 ile 28 Haziran 2000 tarihleri arasında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damga vuran "Bücür Cadı", hafızalardaki yerini koruyor.

    Döneme damga vuran dizide "Şehriye" karakterine hayat veren usta oyuncu Sezer Güvenirgil, şimdilerde 72 yaşında...

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan usta oyuncu, sık sık paylaşımlar yapıyor.

    Güvenirgil'in son halini gören takipçileri ise, yorum ve beğenilerini eksik etmiyor.

    ŞEHRİYE KARAKTERİYLE ÜNLENDİ

    Sezer Güvenirgil, 6 Mayıs 1949 tarihinde İstanbul'da doğdu.

    Çocukluğunda bale eğitimi alan oyuncu, 1966 yılında Milliyet gazetesinin Türkiye Güzeli Yarışması'nda üçüncü seçildi.

    Aynı yıl oyunculuğa başlayan yıldız, 'Kin' filminde Filiz karakterini canlandırdı. Ancak hafızalara kazınan Bücür Cadı dizisindeki Şehriye rolü oldu.

    SON HALİNİ GÖREN ŞAŞTI KALDI

    Sonrasında birçok projede yer alan Güvenirgil'in özel yaşamı da oldukça hareketliydi. Bücür Cadı'daki rol arkadaşı Yunus Bülbül ile de bir dönem evli kalan Güvenirgil, toplam üç ayrı evlilik yaptı.

    Yıllara meydan okuyan usta isim, tarzını değiştirdi, sarışın oldu.

    Sezer Güvenirgil, son haliyle sevenlerini şaşırttı.

    Bücür Cadı nın Şehriye siydi! Şimdilerde sarışın bomba... #1

    Bücür Cadı nın Şehriye siydi! Şimdilerde sarışın bomba... #2

    Bücür Cadı nın Şehriye siydi! Şimdilerde sarışın bomba... #3

    Bücür Cadı nın Şehriye siydi! Şimdilerde sarışın bomba... #4

    Bücür Cadı nın Şehriye siydi! Şimdilerde sarışın bomba... #5

    Bücür Cadı nın Şehriye siydi! Şimdilerde sarışın bomba... #6


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