Bücür filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Bücür filmi ne zaman, nerede çekildi?

Bücür filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Bücür filmi ne zaman, nerede çekildi?

Televizyon yayın akışında Bücür filmini görenler, konusu ve oyuncu kadrosuna dair bilgileri araştırıyor. Bücür filmi konusu nedir oyuncuları kimlerdir? Bücür filmi hakkında merak edilenler..

Bücür, annesini bulmaya çalışan genç bir delikanlının bu süreçte atıldığı maceraları konu ediyor.

Beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında seyircilerle buluşan Bücür filmi, yediden yetmişe beğeni toplamayı başardı.

Başrolünde Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir'in yer aldığı aile komedi filmi olan Bücür filmi bu akşam Show TV ekranlarına gelecek. Peki Bücür filminin konusu ne, oyuncuları kim?

BÜCÜR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zamanını bilgisayarın başında geçiren, ultra zeki bir çocuk olan Umut tam bir bilgisayar dehasıdır.

Annesini hiç görmeyen ve onun kim olduğunu merak eden Umut, onuncu yaşına basmadan önce annesini bulmaya karar verir. Annesini bulmak için internet ve teknolojiden yardım alan Umut üstün becerileri sayesinde annesini izine rastlar.

Annesi ile ilgili öğrendiklerinden sonra İstanbul’un yolunu tutan Umut burada bir tesadüf eseri Özge’ye rastlar.

Annesini bulmak için sadece 3 günü olan Umut, Özge ile birlikte kendilerini türlü belaların içinde bulur.

Genç delikanlı bir yandan annesini bulmaya çalışırken bir yandan da Özge ile peşlerine düşen adamlardan kurtulmaya çalışır.

BÜCÜR FİLM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Berat Efe Parlar

Seren Şirince

Seçkin Özdemir

Taner Barlas

Durul Bazan

Hamdi Kahraman

Ali Rıza Tanyeli

Ümit Erdim

Dolunay Soysert

BÜCÜR FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

2018 yılında vizyona giren Bücür filminin çekimleri İstanbul, Bayrampaşa ve Miniatürk’te gerçekleşmiştir.

Çekim yeri seçmekte oldukça zorlanan yönetmen alışılmışın dışında bir iş yapmayı planladığı için oldukça titiz çalıştıklarını belirtmiştir.