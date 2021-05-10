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- Bugün televizyonda ne var? 10 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı..
Bugün televizyonda ne var? 10 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 10.05.2021 - 08:47
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda sokağa çıkamayan vatandaşlar, televizyon izleyerek vakit geçiriyor.
Bu süreçte evde kalmaya özen gösterenler, günlük olarak TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt aranıyor.
10 Mayıs Pazartesi akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 10 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı...
10 MAYIS 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:30 Maraşlı
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağo
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
18:30 Star Haber
20:00 Kağıt Ev
00:15 Sefirin Kızı
02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:10 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Baraj
02:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT1 YAYIN AKIŞI
07:40 Mesnevi'den Hikayeler
08:05 Kuşlarla Yolculuk
08:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:55 Türkan Hanım'ın Konağı
11:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
14:25 İyilik Hikayeleri
14:40 Masumlar Apartmanı
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
02:05 Mesnevi'den Hikayeler
02:30 Sahur Bereketi
04:00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:30 Bir Şansım Olsa
10:45 Milyarder
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur
00:15 Banker Bilo
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Bitlis'te Beş Minare
09:00 Dikilitaş Efsanesi
10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:20 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
18:50 İftar Saati
20:00 Emanet
21:45 Çağrı
23:30 Tatlı Bela
00:45 Yemin
02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
04:50 Mukabele