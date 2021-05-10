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    Bugün televizyonda ne var? 10 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

    Kısıtlamalar nedeniyle gününü evde geçirecek olan vatandaşlar, televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 10 Mayıs Pazartesi TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2021 - 08:47
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    Bugün televizyonda ne var? 10 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda sokağa çıkamayan vatandaşlar, televizyon izleyerek vakit geçiriyor.

    Bu süreçte evde kalmaya özen gösterenler,  günlük olarak TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt aranıyor.

    10 Mayıs Pazartesi akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 10 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

    10 MAYIS 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:30 Maraşlı 
    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağo
    16:45 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:15 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
    02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru 
    18:30 Star Haber
    20:00 Kağıt Ev
    00:15 Sefirin Kızı
    02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri 
    14:10 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Yasak Elma
    23:45 Baraj
    02:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    07:40 Mesnevi'den Hikayeler
    08:05 Kuşlarla Yolculuk
    08:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:55 Türkan Hanım'ın Konağı
    11:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    14:25 İyilik Hikayeleri
    14:40 Masumlar Apartmanı
    18:00 Ana Haber
    18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
    20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
    00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
    02:05 Mesnevi'den Hikayeler 
    02:30 Sahur Bereketi
    04:00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    09:30 Bir Şansım Olsa
    10:45 Milyarder
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda 
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Çukur
    00:15 Banker Bilo

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Survivor 2021
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)
    20:00 Survivor 2021
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Bitlis'te Beş Minare
    09:00 Dikilitaş Efsanesi
    10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı
    12:20 Yaralı Kalbim
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    18:50 İftar Saati
    20:00 Emanet
    21:45 Çağrı
    23:30 Tatlı Bela 
    00:45 Yemin
    02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
    04:50 Mukabele

    Bugün televizyonda ne var? 10 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı.. #1

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