Bugün televizyonda ne var? 10 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

Bugün televizyonda ne var? 10 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

Kısıtlamalar nedeniyle gününü evde geçirecek olan vatandaşlar, televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 10 Mayıs Pazartesi TV yayın akışı...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda sokağa çıkamayan vatandaşlar, televizyon izleyerek vakit geçiriyor.

Bu süreçte evde kalmaya özen gösterenler, günlük olarak TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt aranıyor.

10 Mayıs Pazartesi akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 10 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

10 MAYIS 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:30 Maraşlı

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağo

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

18:30 Star Haber

20:00 Kağıt Ev

00:15 Sefirin Kızı

02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:10 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:45 Baraj

02:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT1 YAYIN AKIŞI

07:40 Mesnevi'den Hikayeler

08:05 Kuşlarla Yolculuk

08:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:55 Türkan Hanım'ın Konağı

11:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:25 İyilik Hikayeleri

14:40 Masumlar Apartmanı

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs

02:05 Mesnevi'den Hikayeler

02:30 Sahur Bereketi

04:00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:30 Bir Şansım Olsa

10:45 Milyarder

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

00:15 Banker Bilo

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Bitlis'te Beş Minare

09:00 Dikilitaş Efsanesi

10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

21:45 Çağrı

23:30 Tatlı Bela

00:45 Yemin

02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele