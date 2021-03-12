Bugün televizyonda ne var? 12 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..

Bugün televizyonda ne var? 12 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..

Televizyonda yayınlanacak olan program, dizi ve filmler televizyon izleyicileri tarafından takip ediliyor. ''Bugün televizyonda ne var?'' sorusuna yanıt aranıyor.

TV yayın akışı, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde kalıp keyifli vakit geçirmek isteyenler, yayın akışlarını kontrol ediyor.

Severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabını arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, sizler için hazırladığımız 12 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..

12 MART 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Seni Çok Bekledim

18:30 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

00:15 Menajerimi Ara

FOX YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

00:15 Sen Çal Kapımı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım’ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht “Abdülhamid”

23:55 Teşkilat

02:15 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Gölde Dehşet

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Turnalar

09:30 Cuma Sohbetleri

11:30 Sakın Söyleme

13:15 Tatlı Bela

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Yaralı Kalbim

23:10 Kimliksiz