- Haberler
- Medya Haberleri
- Bugün televizyonda ne var? 12 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..
Bugün televizyonda ne var? 12 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 12.03.2021 - 09:03
TV yayın akışı, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde kalıp keyifli vakit geçirmek isteyenler, yayın akışlarını kontrol ediyor.
Severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabını arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, sizler için hazırladığımız 12 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..
12 MART 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Seni Çok Bekledim
18:30 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim
00:15 Menajerimi Ara
FOX YAYIN AKIŞI
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
00:15 Sen Çal Kapımı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht “Abdülhamid”
23:55 Teşkilat
02:15 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Yerli Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Gölde Dehşet
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Turnalar
09:30 Cuma Sohbetleri
11:30 Sakın Söyleme
13:15 Tatlı Bela
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Yaralı Kalbim
23:10 Kimliksiz