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    Bugün televizyonda ne var? 12 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..

    Televizyonda yayınlanacak olan program, dizi ve filmler televizyon izleyicileri tarafından takip ediliyor. ''Bugün televizyonda ne var?'' sorusuna yanıt aranıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2021 - 09:03
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    Bugün televizyonda ne var? 12 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..

    TV yayın akışı, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde kalıp keyifli vakit geçirmek isteyenler, yayın akışlarını kontrol ediyor.

    Severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabını arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, sizler için hazırladığımız 12 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..

    12 MART 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Akıncı
    00:20 Bir Zamanlar Çukurova

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Hekimoğlu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Sefirin Kızı
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Seni Çok Bekledim
    18:30 Star Haber
    20:00 Seni Çok Bekledim
    00:15 Menajerimi Ara

    FOX YAYIN AKIŞI

    07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Refika ile Öze Dönüş
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Son Yaz
    00:15 Sen Çal Kapımı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Seksenler
    07:05 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Kalk Gidelim
    11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:30 Seksenler
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Payitaht “Abdülhamid”
    23:55 Teşkilat
    02:15 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Yerli Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:00 Doya Doya Moda
    17:15 Kırmızı Oda
    20:00 Kırmızı Oda
    00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Adını Feriha Koydum
    08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    12:45 Kalp Atışı
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:15 Gölde Dehşet

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Turnalar
    09:30 Cuma Sohbetleri
    11:30 Sakın Söyleme
    13:15 Tatlı Bela
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Yaralı Kalbim
    23:10 Kimliksiz

    Bugün televizyonda ne var? 12 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı.. #1

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