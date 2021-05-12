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    Bugün televizyonda ne var? 12 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle gününü evde geçirecek olan vatandaşlar, televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 12 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 08:46
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    Bugün televizyonda ne var? 12 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, Atv, Kanal D, FOX, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Kanal 7 yayın akışlarını araştırıyor.

    Bu süreçte evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

    12 Mayıs 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 12 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

    12 MAYIS ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:35 Kuruluş Osman
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    15:10 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:30 Kuruluş Osman
    00:25 Bir Zamanlar Çukurova

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
    16:45 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Sadakatsiz
    23:45 Hekimoğlu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

    17:15 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Ölümsüz
    22:15 Ölümsüz

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Bir Su Hikyesi
    21:00 Kafalar Karışık 
    23:00 Geçmiş Olsun

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:00 Vuslat
    07:50 Mesnevi'den Hikayeler
    08:15 Kuşlarla Yolculuk
    08:55 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    10:05 Türkan Hanım’ın Konağı 
    11:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    14:35 İyilik Hikayeleri
    14:50 Gönül Dağı
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
    20:30 Benim Adım Melek
    23:45 Bir Zamanlar Kıbrıs
    02:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    04:35 İyilik Hikayeleri
    05:05 Mesnevi'den Hikayeler

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    09:30 Bir Şansım Olsa
    11:00 Atla Gel Şaban
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show 
    00:30 En Büyük Şaban

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Survivor 2021
    13:00 Doya Doya Moda
    17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)
    20:00 Survivor 2021
    21:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Anne Yarısı
    09:00 Kıyan Tepesi
    10:45 Nermin’in Enfes Mutfağı
    12:20 Makasçı
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    18:50 İftar Saati
    20:00 Emanet
    21:45 Tatlı Bela
    23:30 Nene 
    01:15 Sabır

    Bugün televizyonda ne var? 12 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı.. #1

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