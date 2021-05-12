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- Bugün televizyonda ne var? 12 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
Bugün televizyonda ne var? 12 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 12.05.2021 - 08:46
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, Atv, Kanal D, FOX, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Kanal 7 yayın akışlarını araştırıyor.
Bu süreçte evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.
12 Mayıs 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 12 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
12 MAYIS ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
06:35 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:10 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:30 Kuruluş Osman
00:25 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
17:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Ölümsüz
22:15 Ölümsüz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Bir Su Hikyesi
21:00 Kafalar Karışık
23:00 Geçmiş Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:00 Vuslat
07:50 Mesnevi'den Hikayeler
08:15 Kuşlarla Yolculuk
08:55 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:05 Türkan Hanım’ın Konağı
11:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
14:35 İyilik Hikayeleri
14:50 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Benim Adım Melek
23:45 Bir Zamanlar Kıbrıs
02:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:35 İyilik Hikayeleri
05:05 Mesnevi'den Hikayeler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:30 Bir Şansım Olsa
11:00 Atla Gel Şaban
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 En Büyük Şaban
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:00 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)
20:00 Survivor 2021
21:30 Doğduğun Ev Kaderindir
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Anne Yarısı
09:00 Kıyan Tepesi
10:45 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:20 Makasçı
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
18:50 İftar Saati
20:00 Emanet
21:45 Tatlı Bela
23:30 Nene
01:15 Sabır