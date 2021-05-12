Bugün televizyonda ne var? 12 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

Bugün televizyonda ne var? 12 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle gününü evde geçirecek olan vatandaşlar, televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 12 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, Atv, Kanal D, FOX, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Kanal 7 yayın akışlarını araştırıyor.

Bu süreçte evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 12 Mayıs 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

12 MAYIS ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

06:35 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:10 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:30 Kuruluş Osman

00:25 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

17:15 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Ölümsüz

22:15 Ölümsüz

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Bir Su Hikyesi

21:00 Kafalar Karışık

23:00 Geçmiş Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 Vuslat

07:50 Mesnevi'den Hikayeler

08:15 Kuşlarla Yolculuk

08:55 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:05 Türkan Hanım’ın Konağı

11:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:35 İyilik Hikayeleri

14:50 Gönül Dağı

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Benim Adım Melek

23:45 Bir Zamanlar Kıbrıs

02:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04:35 İyilik Hikayeleri

05:05 Mesnevi'den Hikayeler

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:30 Bir Şansım Olsa

11:00 Atla Gel Şaban

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:30 En Büyük Şaban

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:00 Doya Doya Moda

17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)

20:00 Survivor 2021

21:30 Doğduğun Ev Kaderindir

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Anne Yarısı

09:00 Kıyan Tepesi

10:45 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:20 Makasçı

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

21:45 Tatlı Bela

23:30 Nene

01:15 Sabır