Bugün televizyonda ne var? 14 Mart 2021 Pazar TV yayın akışı..

Bugün televizyonda ne var? 14 Mart 2021 Pazar TV yayın akışı..

Televizyon izleyicileri, 14 Mart 2021 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler TV yayın akışlarını araştırıyor.

14 Mart Pazar günü televizyon ekranlarına gelen yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün TV'de hangi diziler ve programlar var?'’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, özellikle bazı şehirlerde uygulanan Pazar günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, televizyon yayın akışlarını kontrol ediyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki 14 Mart Pazar yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 14 Mart Pazar tv yayın akışı..

14 MART PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kardeşlerim

15:50 Maraşlı

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Hercai

00:20 Şansımı Seveyim

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Hekimoğlu

16:00 Iron Man 2

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23:45 Pardon

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Afacan Beşler 3

08:00 Afacan Beşler 4

10:00 Ayı Paddington

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Akrep

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:15 Seni Çok Bekledim

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Son Yaz

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

00:15 Yasak Elma

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:35 Işığın Prensesi

06:50 Böyle Bitmesin

08:55 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

14:00 Masumlar Apartmanı

17:15 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

02:00 Diriliş ''Ertuğrul''

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 İyi Aile Çocuğu

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

00:15 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panaroma

12:15 Süper 1 Takım

12:30 Kırmızı Oda

16:00 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Başarmalısın

09:50 Muhabbet Kapısı

11.15 Başkent Kulisi

12:45 Tatlı Bela

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

22:20 Yaralı Kalbim

00:30 Telgrafın Telleri