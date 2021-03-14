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    Bugün televizyonda ne var? 14 Mart 2021 Pazar TV yayın akışı..

    Televizyon izleyicileri, 14 Mart 2021 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler TV yayın akışlarını araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2021 - 08:48
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    Bugün televizyonda ne var? 14 Mart 2021 Pazar TV yayın akışı..

    14 Mart Pazar günü televizyon ekranlarına gelen yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün TV'de hangi diziler ve programlar var?'’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

    Koronavirüs önlemleri kapsamında, özellikle bazı şehirlerde uygulanan Pazar günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, televizyon yayın akışlarını kontrol ediyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler  arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki 14 Mart Pazar yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 14 Mart Pazar tv yayın akışı..

    14 MART PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
    11:45 Dizi TV
    12:35 Kardeşlerim
    15:50 Maraşlı
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 Hercai 
    00:20 Şansımı Seveyim

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    12:00 Arda ile Omuz Omuza
    13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
    14:00 Hekimoğlu
    16:00 Iron Man 2
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
    23:45 Pardon

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Afacan Beşler 3
    08:00 Afacan Beşler 4
    10:00 Ayı Paddington
    12:00 Tülin Şahin ile Moda
    13:00 Akrep
    15:30 En Güzel Bölüm
    15:45 Sefirin Kızı
    18:45 Star Haber
    20:00 Menajerimi Ara
    00:15 Seni Çok Bekledim

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Son Yaz
    13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    15:30 Masumiyet
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kefaret
    00:15 Yasak Elma

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:35 Işığın Prensesi
    06:50 Böyle Bitmesin
    08:55 Diriliş "Ertuğrul"
    11:50 Enine Boyuna 
    14:00 Masumlar Apartmanı
    17:15 Tozkoparan İskender 
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Teşkilat 
    02:00 Diriliş ''Ertuğrul''

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 İyi Aile Çocuğu
    16:30 Çocuktan Al Haberi
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Arıza
    00:15 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Süper 1 Takım
    10:00 Survivor Panaroma
    12:15 Süper 1 Takım
    12:30 Kırmızı Oda
    16:00 Doğduğun Ev Kaderindir
    20:00 Survivor 2021
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
    07:45 Başarmalısın
    09:50 Muhabbet Kapısı
    11.15 Başkent Kulisi
    12:45 Tatlı Bela
    15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Yemin
    22:20 Yaralı Kalbim
    00:30 Telgrafın Telleri

    Bugün televizyonda ne var? 14 Mart 2021 Pazar TV yayın akışı.. #1

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