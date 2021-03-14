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- Bugün televizyonda ne var? 14 Mart 2021 Pazar TV yayın akışı..
Bugün televizyonda ne var? 14 Mart 2021 Pazar TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 14.03.2021 - 08:48
14 Mart Pazar günü televizyon ekranlarına gelen yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün TV'de hangi diziler ve programlar var?'’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında, özellikle bazı şehirlerde uygulanan Pazar günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, televizyon yayın akışlarını kontrol ediyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki 14 Mart Pazar yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 14 Mart Pazar tv yayın akışı..
14 MART PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kardeşlerim
15:50 Maraşlı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Hercai
00:20 Şansımı Seveyim
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Hekimoğlu
16:00 Iron Man 2
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23:45 Pardon
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Afacan Beşler 3
08:00 Afacan Beşler 4
10:00 Ayı Paddington
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Akrep
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Seni Çok Bekledim
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Son Yaz
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:15 Yasak Elma
TRT1 YAYIN AKIŞI
04:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:35 Işığın Prensesi
06:50 Böyle Bitmesin
08:55 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
14:00 Masumlar Apartmanı
17:15 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
02:00 Diriliş ''Ertuğrul''
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 İyi Aile Çocuğu
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
00:15 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Survivor Panaroma
12:15 Süper 1 Takım
12:30 Kırmızı Oda
16:00 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Başarmalısın
09:50 Muhabbet Kapısı
11.15 Başkent Kulisi
12:45 Tatlı Bela
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
22:20 Yaralı Kalbim
00:30 Telgrafın Telleri