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- Bugün televizyonda ne var? 15 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı..
Bugün televizyonda ne var? 15 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 15.06.2021 - 08:55
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
15 Haziran 2021 Salı akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayımlanacak? İşte, 15 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı...
15 HAZİRAN BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Sezon Finali=)
00:20 Bozkır Arslanı Celaleddin
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
22:45 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Ada Masalı
22:30 Ada Masalı
02:30 Kaçak Gelinler
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Sen Çal Kapımı
14:00 Şevkat Yerimdar
16:00 Yasak Elma
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Şef Akademi
22:30 Anamız Var 2
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
08:05 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
16:00 UEFA EURO 2020 Futbol Karş.
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Macaristan-Portekiz" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Fransa-Almanya" (Canlı)
00:15 Teşkilat (Altyazılı)
02:35 3'Te 3
04:05 Kalk Gidelim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Cam Tavanlar
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Şehidin Oğlu
09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:30 İki Kardeş Bir Sevda
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Sensiz Olmaz
23:20 Başarmalısın
01:30 Ah Kalbim