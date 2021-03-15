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- Bugün televizyonda ne var? 15 Mart 2021 Pazartesi TV yayın akışı..
Bugün televizyonda ne var? 15 Mart 2021 Pazartesi TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 15.03.2021 - 08:51
- Güncelleme : 15.03.2021 - 08:52
15 Mart Pazartesi günü televizyon yayın akışları belli oldu ve ‘'Bugün TV'de hangi diziler ve programlar var?'’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki 15 Mart Pazartesi TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 15 Mart Pazartesi TV yayın akışı..
15 MART PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
00:20 Akıncı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Pek Yakında
22:45 Pek Yakında
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
08:00 Ayı Paddington 2
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
00:30 Akrep
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ileÇalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Baraj
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
00:15 Yerli Dizi
02:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur
00:15 Arıza
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Aman Doktor 2
09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
10:40 Küçük Yolcu
11:50 Tatlı Bela
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Yaralı Kalbim
23:10 Ceviz Oynamaya Mı Geldin?
01:00 Ah Kalbim