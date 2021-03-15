Euro
9.0355
-0.21%
Dolar
7.5657
-0.01%
Altın
418.96
-0.1%
Borsa
1.557
0%
Bitcoin
452.189
-1.49%
EXEN Coin
14.43
0.90%
7ºC
İstanbul
Puslu güneşli 7 C

    Bugün televizyonda ne var? 15 Mart 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

    Televizyon izleyicileri, 15 Mart 2021 Pazartesi günü televizyonda hangi dizilerin olduğunu araştırıyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler TV yayın akışlarını kontrol ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 08:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bugün televizyonda ne var? 15 Mart 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

    15 Mart Pazartesi günü televizyon yayın akışları belli oldu ve ‘'Bugün TV'de hangi diziler ve programlar var?'’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

    Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki 15 Mart Pazartesi TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 15 Mart Pazartesi TV yayın akışı..

    15 MART PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Maraşlı
    00:20 Akıncı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Pek Yakında
    22:45 Pek Yakında

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Benim Tatlı Yalanım
    08:00 Ayı Paddington 2
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Bir Demet Tiyatro
    18:30 Star Haber
    20:00 Sefirin Kızı
    00:30 Akrep

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ileÇalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Refika ile Öze Dönüş
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Yasak Elma
    23:45 Baraj

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:40 Seksenler
    06:50 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
    11:00 Kalk Gidelim
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:30 Seksenler
    19:00 Ana Haber
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
    00:15 Yerli Dizi
    02:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Adını Feriha Koydum
    08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    12:45 Kalp Atışı
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Çukur
    00:15 Arıza

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    10:45 Survivor Panaroma
    13:00 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor 2021
    20:00 Survivor 2021
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Aman Doktor 2
    09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
    10:40 Küçük Yolcu
    11:50 Tatlı Bela 
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Yaralı Kalbim
    23:10 Ceviz Oynamaya Mı Geldin?
    01:00 Ah Kalbim

    Bugün televizyonda ne var? 15 Mart 2021 Pazartesi TV yayın akışı.. #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir