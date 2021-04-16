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- Bugün televizyonda ne var? 16 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı..
Bugün televizyonda ne var? 16 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 16.04.2021 - 08:40
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, internetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
16 Nisan 2021 Cuma akşamı ekranlara gelecek olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 16 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı..
16 NİSAN 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:10 Akıncı
00:20 Kardeşlerim
02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Camdaki Kız
02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09:40 En Güzel Bölüm
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Yerli Dizi (Tekrar)
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
00:30 Yerli Dizi (Tekrar)
03:00 Halin Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Memet Özer ile Mutfakta
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
00:15 Savaşçı
02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Bir Yusuf Masalı Seksenler
08:00 Mesnevi’den Hikayeler
08:20 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Payitaht “Abdülhamid”
23:45 Mavera
01:15 Gönül Dağı
02:30 Mesnevi’den Hikayeler
02:55 Sahur Bereketi (Canlı)
04:45 Kur’an-ı Kerim Hatm-İ Şerif
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Kırmızı Oda
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
02:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Ramo
00:15 Tehlikeli Soygun
02:00 Tehlikeli Soygun
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Düşman Kızı
09:00 Bizim Köy
10:45 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:20 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
18:50 İftar Saati
20:00 Emanet
21:30 Hz. Yusuf
23:20 Tatlı Bela
00:45 TV Filmi
02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
04:50 Mukabele