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    Bugün televizyonda ne var? 16 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı..

    16 Nisan Cuma günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 08:40
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    Bugün televizyonda ne var? 16 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı..

    Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, internetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

    16 Nisan 2021 Cuma akşamı ekranlara gelecek olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatacak.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 16 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı..

    16 NİSAN 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:10 Akıncı
    00:20 Kardeşlerim
    02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
    16:45 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Camdaki Kız
    02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Sefirin Kızı
    09:40 En Güzel Bölüm
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Yerli Dizi (Tekrar)
    18:30 Star Haber
    20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
    00:30 Yerli Dizi (Tekrar)
    03:00 Halin Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Memet Özer ile Mutfakta
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Son Yaz
    00:15 Savaşçı
    02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:45 Bir Yusuf Masalı Seksenler
    08:00 Mesnevi’den Hikayeler
    08:20 Kuşlarla Yolculuk
    09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
    12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:00 Acemi Anneler
    16:15 Mavera
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:25 Doğrusu Ne?
    18:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
    20:30 Payitaht “Abdülhamid”
    23:45 Mavera
    01:15 Gönül Dağı
    02:30 Mesnevi’den Hikayeler
    02:55 Sahur Bereketi (Canlı)
    04:45 Kur’an-ı Kerim Hatm-İ Şerif

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Survivor 2021
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor Panorama
    20:00 Kırmızı Oda
    00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
    02:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Bir Şansım Olsa
    13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Ramo
    00:15 Tehlikeli Soygun
    02:00 Tehlikeli Soygun

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Düşman Kızı
    09:00 Bizim Köy
    10:45 Nermin’in Enfes Mutfağı
    12:20 Yaralı Kalbim
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    18:50 İftar Saati
    20:00 Emanet
    21:30 Hz. Yusuf
    23:20 Tatlı Bela
    00:45 TV Filmi
    02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
    04:50 Mukabele

    Bugün televizyonda ne var? 16 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı.. #1

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