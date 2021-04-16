Bugün televizyonda ne var? 16 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı..

Bugün televizyonda ne var? 16 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı..

16 Nisan Cuma günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, internetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

16 Nisan 2021 Cuma akşamı ekranlara gelecek olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 16 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı..

16 NİSAN 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Akıncı

00:20 Kardeşlerim

02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Camdaki Kız

02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

09:40 En Güzel Bölüm

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Yerli Dizi (Tekrar)

18:30 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00:30 Yerli Dizi (Tekrar)

03:00 Halin Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Memet Özer ile Mutfakta

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

00:15 Savaşçı

02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Bir Yusuf Masalı Seksenler

08:00 Mesnevi’den Hikayeler

08:20 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Payitaht “Abdülhamid”

23:45 Mavera

01:15 Gönül Dağı

02:30 Mesnevi’den Hikayeler

02:55 Sahur Bereketi (Canlı)

04:45 Kur’an-ı Kerim Hatm-İ Şerif

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Kırmızı Oda

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

02:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Ramo

00:15 Tehlikeli Soygun

02:00 Tehlikeli Soygun

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Düşman Kızı

09:00 Bizim Köy

10:45 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 Tatlı Bela

00:45 TV Filmi

02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele