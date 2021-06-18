Euro
10.3854
-0.12%
Dolar
8.721
0.02%
Altın
500.02
0.58%
Borsa
1.414
0%
Bitcoin
332.441
-0.79%
EXEN Coin
31.91
-3.30%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Bugün televizyonda ne var? 18 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı..

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 18 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 08:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bugün televizyonda ne var? 18 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı..

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

    18 Haziran 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 18 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı..

    18 HAZİRAN 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma (Final)
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin
    00:20 Zorlu Operasyon

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Baht Oyunu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Geniş Aile
    07:00 Ada Masalı
    09:45 Yüksek Sosyete
    11:15 Kaçak Gelinler
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:20 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
    00:15 Ada Masalı

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şevkat Yerimdar
    14:00 Bay Yanlış
    16:45 Şef Akademi
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Aşk Mantık İntikam
    00:30 Şef Akademi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    07:50 Vuslat
    11:05 Tozkoparan
    12:45 Kalk Gidelim
    15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsveç-Slovakya" (Canlı)
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:50 Doğrusu Ne?
    18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hırvatistan-Çekya" (Canlı)
    21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
    21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-İskoçya" (Canlı)
    00:15 Teşkilat (Altyazılı) 02:50Kalk Gidelim

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Survivor 2021
    13:15 Doya Doya Moda
    17:30 Survivor Panorama
    20:00 Kırmızı Oda
    00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Alev Alev
    10:00 Kahraman Babam
    13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:30 Cam Tavanlar

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Kız Taşı
    09:30 Cuma Sohbetleri
    12:00 Pınar Başından Bulanır
    13:10 Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Sensiz Olmaz
    23:20 Annemin Gelini
    01:30 Ah Kalbim

    Bugün televizyonda ne var? 18 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı.. #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir