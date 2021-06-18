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- Bugün televizyonda ne var? 18 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı..
Bugün televizyonda ne var? 18 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 18.06.2021 - 08:37
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
18 Haziran 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 18 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı..
18 HAZİRAN 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma (Final)
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin
00:20 Zorlu Operasyon
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Geniş Aile
07:00 Ada Masalı
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
00:15 Ada Masalı
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şevkat Yerimdar
14:00 Bay Yanlış
16:45 Şef Akademi
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
00:30 Şef Akademi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:50 Vuslat
11:05 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsveç-Slovakya" (Canlı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hırvatistan-Çekya" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-İskoçya" (Canlı)
00:15 Teşkilat (Altyazılı) 02:50Kalk Gidelim
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:30 Survivor Panorama
20:00 Kırmızı Oda
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:00 Kahraman Babam
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Cam Tavanlar
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Kız Taşı
09:30 Cuma Sohbetleri
12:00 Pınar Başından Bulanır
13:10 Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Sensiz Olmaz
23:20 Annemin Gelini
01:30 Ah Kalbim