Bugün televizyonda ne var? 19 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..

Bugün televizyonda ne var? 19 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..

Televizyonda yayımlanacak olan program, dizi ve filmler günlük olarak araştırılıyor. Günün yorgunluğunu TV izleyerek atmak isteyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusuna yanıt arıyor.

Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp keyifli vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

Severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ''Bugün televizyonda ne var?'' sorusunun cevabını arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 19 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..

19 MART 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

00:20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

00:30 Yerli Dizi (Tekrar)

FOX YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

00:15 Sen Çal Kapımı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:00 Türkan Hanım’ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Payitaht “Abdülhamid”

00:15 Yabanci Sinema ''Komplo Teorisi''

02:35 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Ramo

23:45 Jackie Chan İz Peşinde

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 İyiliğin Bedeli

09:30 Cuma Sohbetleri

11:50 Yaralı Kalbim

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:30 Tatlı Bela

23:10 Zengin ve Yoksul

01:00 Ah Kalbim