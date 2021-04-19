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    Bugün televizyonda ne var? 19 Nisan 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

    İzleyiciler, TV'de hangi yapımların olduğunu araştırıyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 08:45
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    Bugün televizyonda ne var? 19 Nisan 2021 Pazartesi TV yayın akışı..

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    19 Nisan 2021 Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatacak.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 19 Nisan 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

    19 NİSAN PAZARTESİ TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:15 Maraşlı 
    00:20 Bir Zamanlar Çukurova
    02:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağo
    16:45 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:15 Camdaki Kız
    02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:10 En Güzel Bölüm 
    18:30 Star Haber
    20:00 Kağıt Ev
    03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri 
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Yasak Elma
    23:45 Baraj
    02:00 Savaşçı
    02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    08:00 Mesnevi'den Hikayeler
    08:25 Kuşlarla Yolculuk
    09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
    11:00 Kalk Gidelim
    12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    14:45 İyilik Hikayeleri
    15:00 Acemi Anneler
    16:15 Mavera 
    18:00 Ana Haber
    18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
    20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
    23:45 Mavera
    01:20 Gönül Dağı
    02:25 Mesnevi'den Hikayeler 
    02:50 Sahur Bereketi
    04:40 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Bir Şansım Olsa
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda 
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Çukur
    00:15 Fırtına Tanrısı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Survivor 2021
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor Panaroma
    20:00 Survivor 2021
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Büyülü Göl
    09:00 Ece ile Neşe
    10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı
    12:20 Yaralı Kalbim
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    18:50 İftar Saati
    20:00 Emanet
    21:30 Hz. Yusuf
    23:20 Tatlı Bela 
    00:45 TV Filmi 
    02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
    04:50 Mukabele

    Bugün televizyonda ne var? 19 Nisan 2021 Pazartesi TV yayın akışı.. #1

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