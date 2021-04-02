Bugün televizyonda ne var? 2 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı..

Bugün televizyonda ne var? 2 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı..

Televizyon izleyicileri, 2 Nisan 2021 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin olduğunu araştırıyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor.

Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri de televizyon yayın akışları.

Covid-19 salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, internetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda neler var?' sorusunun cevabını arıyor.

Özellikle akşam kuşağında yer alan yayınlar sorgulanıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 2 Nisan 2021 Perşembe TV yayın akışı..

2 NİSAN 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

26 MART 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

00:20 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

00:30 Yerli Dizi/Tekrar

FOX YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Dünya Avucunuzda

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

00:30 Sen Çal Kapımı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım’ın Konağı

11:20 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Payitaht “Abdülhamid”

00:15 Yerli Dizi

02:25 Türkan Hanım’ın Konağı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Ramo

00:15 Jack Ryan: Gölge Ajan

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 TV Filmi

09:30 Cuma Sohbetleri

11:30 TV Filmi

11:50 Yaralı Kalbim

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:30 Tatlı Bela

23:10 TV Filmi

01:00 Ah Kalbim