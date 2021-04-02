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    Bugün televizyonda ne var? 2 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı..

    Televizyon izleyicileri, 2 Nisan 2021 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin olduğunu araştırıyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 09:07
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    Bugün televizyonda ne var? 2 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı..

    Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri de televizyon yayın akışları.

    Covid-19 salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, internetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda neler var?' sorusunun cevabını arıyor.

    Özellikle akşam kuşağında yer alan yayınlar sorgulanıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 2 Nisan 2021 Perşembe TV yayın akışı..

    2 NİSAN 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    26 MART 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Akıncı
    00:20 Kardeşlerim

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Sadakatsiz

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Bir Demet Tiyatro
    18:30 Star Haber
    20:00 Seni Çok Bekledim
    00:30 Yerli Dizi/Tekrar

    FOX YAYIN AKIŞI

    07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Dünya Avucunuzda
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Son Yaz
    00:30 Sen Çal Kapımı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:40 Seksenler
    06:50 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Türkan Hanım’ın Konağı 
    11:20 Kalk Gidelim
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:30 Seksenler
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Payitaht “Abdülhamid”
    00:15 Yerli Dizi
    02:25 Türkan Hanım’ın Konağı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Yerli Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Kırmızı Oda
    20:00 Kırmızı Oda
    00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Adını Feriha Koydum
    08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    12:45 Kalp Atışı
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Ramo
    00:15 Jack Ryan: Gölge Ajan

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 TV Filmi
    09:30 Cuma Sohbetleri
    11:30 TV Filmi
    11:50 Yaralı Kalbim
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:30 Tatlı Bela
    23:10  TV Filmi
    01:00 Ah Kalbim

    Bugün televizyonda ne var? 2 Nisan 2021 Cuma TV yayın akışı.. #1

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