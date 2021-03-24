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- Bugün televizyonda ne var? 24 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
Bugün televizyonda ne var? 24 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 24.03.2021 - 08:44
Günün en çok araştırılan konularının başında televizyon yayın akışları yer alıyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, günlük olarak TV yayın akışlarını kontrol ediyor.
17 Mart Çarşamba günü, televizyon ekranlarına gelecek olan yapımlar merak ediliyor ve ‘'Bugün televizyonda ne var?’' sorusunun yanıtı araştırılıyor.
Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 24 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Büyük Kıyamet
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Berlin Kaplanı
22:15 Gökdelen
00:30 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Masumiyet
23:45 Mucize Doktor
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım’ın Konağı
11:30 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 2022 Dünya Kupası Türkiye-Hollanda
21:00 2022 Dünya Kupası Türkiye-Hollanda
22:00 Benim Adım Melek
00:15 Yabancı Sinema ''Çelik Adam Superman''
02:35 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
03:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Yağmur: Kıyamet Çiçeği
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir (Kolaj)
00:15 Kırmızı Oda
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Sevmiş Bulundum
09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
11:50 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:30 Tatlı Bela
23:10 Eden Bulur
01:00 Ah Kalbim