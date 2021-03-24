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    Bugün televizyonda ne var? 24 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki, 24 Mart Çarşamba TV'de ne var?
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 08:44
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    Bugün televizyonda ne var? 24 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    Günün en çok araştırılan konularının başında televizyon yayın akışları yer alıyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, günlük olarak TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

    17 Mart Çarşamba günü, televizyon ekranlarına gelecek olan yapımlar merak ediliyor ve ‘'Bugün televizyonda ne var?’' sorusunun yanıtı araştırılıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 24 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Sadakatsiz
    23:30 Büyük Kıyamet

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Bir Demet Tiyatro
    18:30 Star Haber
    20:00 Berlin Kaplanı
    22:15 Gökdelen 
    00:30 Menajerimi Ara

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Masumiyet
    23:45 Mucize Doktor

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:40 Seksenler
    06:50 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Türkan Hanım’ın Konağı 
    11:30 Kalk Gidelim
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:30 Seksenler
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 2022 Dünya Kupası Türkiye-Hollanda
    21:00 2022 Dünya Kupası Türkiye-Hollanda
    22:00 Benim Adım Melek
    00:15 Yabancı Sinema ''Çelik Adam Superman''
    02:35  Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    03:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Adını Feriha Koydum
    08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    12:45 Kalp Atışı
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:30 Yağmur: Kıyamet Çiçeği

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Doğduğun Ev Kaderindir
    20:00 Doğduğun Ev Kaderindir (Kolaj)
    00:15 Kırmızı Oda

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Sevmiş Bulundum
    09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
    11:50 Yaralı Kalbim
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:30 Tatlı Bela
    23:10 Eden Bulur
    01:00 Ah Kalbim

    Bugün televizyonda ne var? 24 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı.. #1

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