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    Bugün televizyonda ne var? 25 Mart 2021 Perşembe TV yayın akışı..

    Televizyonda yayımlanacak olan program, dizi ve filmler günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İzleyiciler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusuna yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2021 - 09:06
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    Bugün televizyonda ne var? 25 Mart 2021 Perşembe TV yayın akışı..

    25 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarına gelen yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün TV'de hangi dizi ve programlar var?'’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

    İzledikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda ne var? İşte, 25 Mart Perşembe TV yayın akışı..

    25 MART BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova
    00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:15 Sadakatsiz

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Benim Tatlı Yalanım
    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Bir Demet Tiyatro
    18:30 Star Haber
    20:00 Canavar Kamyonlar
    22:15 Canavar Kamyonlar
    00:30 Akrep

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Dünya Avucunuzda
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
    16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Mucize Doktor
    00:15 Son Yaz

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:40 Seksenler
    06:50 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Türkan Hanım'ın Konağı 
    11:20 Kalk Gidelim
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:30 Seksenler
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Tövbeler Olsun
    22:55 Tövbeler Olsun
    01:50 Yok Olmadan Keşfet
    02:20 Türkan Hanım'ın Konağı
    03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Adını Feriha Koydum
    08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    12:45 Kalp Atışı
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Alev Alev
    00:15 Hedef

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor 2021
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
    00:15 Kırmızı Oda

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Irmağın Aldığı Gelin
    09:30 Muhabbet Kapısı
    11:50 Yaralı Kalbim
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:30 Tatlı Bela
    23:10 Cemil
    01:00 Ah Kalbim

    Bugün televizyonda ne var? 25 Mart 2021 Perşembe TV yayın akışı.. #1

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