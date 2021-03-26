- Haberler
- Medya Haberleri
- Bugün televizyonda ne var? 26 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..
Bugün televizyonda ne var? 26 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 26.03.2021 - 09:17
Günün en çok araştırılan konularının başında televizyon yayın akışları yer alıyor.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde kalıp keyifli vakit geçirmek isteyenler, yayın akışlarını kontrol ediyor.
Severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ''Bugün televizyonda ne var?'' sorusunun cevabını arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 26 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı..
26 MART 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim
00:15 Sefirin Kızı
FOX YAYIN AKIŞI
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
00:15 Sen Çal Kapımı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım’ın Konağı
11:20 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Payitaht “Abdülhamid”
00:15 Yabanci Sinema ''Kanlı Elmas''
02:35 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Yerli Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Ramo
00:15 Maksimum Tehlike
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Kütahya'nın Pınarları
09:30 Cuma Sohbetleri
11:30 Ötme Bülbül
13:20 Yaralı Kalbim
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:30 Tatlı Bela
23:10 Zor Sevda
01:00 Ah Kalbim